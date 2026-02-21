Yeni Şafak
İranlı yetkiliden 'uranyumun ülke dışına çıkarılmayacağı' mesajı

18:1321/02/2026, Cumartesi
AA
Zenginleştirilmiş uranyum
İsmi açıklanmayan İranlı bir yetkili, ABD ile yürütülen nükleer müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İranlı yetkili, yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması önerisine atıfta bulunarak, “ABD ile müzakerelerde uranyumun İran dışına çıkarılmayacağını dile getirdik.” ifadelerini kullandı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı’na (ISNA) göre, ismi açıklanmayan İranlı bir yetkili, ABD ile yürütülen nükleer müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yetkili, özellikle yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması hususundaki önerilere atıfla,
“ABD ile müzakerelerde uranyumun İran dışına çıkarılmayacağını dile getirdik.”
dedi.

“İran'ın uranyumunu depolamak için hazırız.”

Ancak ABD ile bir anlaşmaya varılırsa uranyumun seyrekleştirilmesinin mümkün olacağının altını çizen yetkili, Rusya'nın İran'dan zenginleştirilmiş uranyum fazlasını teslim almaya hazır olduğuna dair yapılan açıklamalarına ilişkin,
“Ruslar, İran’ın uranyumun taşınması hususundaki pozisyonu hakkında bilgi sahibiler.”
İfadesini kullandı.
Kremlin Sözcüsü Dmitariy Peskov, Katar’ın El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada,
“İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu depolamak için hazırız.”
demişti.

Ayrıca Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev, Rosatom’un, İran’ın zenginleştirilmiş uranyumunu taşıma noktasında teknik olarak hazır olduğunu söylemişti.



#İran
#Uranyum
#Zenginleştirilmiş Uranyum
