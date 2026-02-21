İranlı yetkiliden 'uranyumun ülke dışına çıkarılmayacağı' mesajı

İsmi açıklanmayan İranlı bir yetkili, ABD ile yürütülen nükleer müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İranlı yetkili, yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması önerisine atıfta bulunarak, “ABD ile müzakerelerde uranyumun İran dışına çıkarılmayacağını dile getirdik.” ifadelerini kullandı.
İranlı bir yetkili, zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılmayacağını söyledi.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı’na (ISNA) göre, ismi açıklanmayan İranlı bir yetkili, ABD ile yürütülen nükleer müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
“İran'ın uranyumunu depolamak için hazırız.”
Ayrıca Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev, Rosatom’un, İran’ın zenginleştirilmiş uranyumunu taşıma noktasında teknik olarak hazır olduğunu söylemişti.