İsveç'ten vatandaşlarına İran'ı acilen terk etme çağrısı

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, İran'da bulunan İsveç vatandaşlarının ülkeyi acilen terk etmesi yönünde çağrıda bulundu. Stenergard, "İsveçliler fırsat varken İran'ı terk etmeli ve beklememeli." ifadelerini kullandı.
Stenergard, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsveç Dışişleri Bakanlığının İran'a seyahat edilmemesi yönündeki tavsiyesine uyulması gerektiğini belirtti.
"İsveçliler fırsat varken İran'ı terk etmeli"
İran'da bulunan İsveç vatandaşlarının ülkeyi acilen terk etmesi yönündeki güçlü çağrıyı yinelediğini vurgulayan Stenergard, hava ve kara geçişleriyle İran'dan ayrılmanın hala mümkün olduğunu kaydetti.