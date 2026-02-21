Yeni Şafak
İsveç'ten vatandaşlarına İran'ı acilen terk etme çağrısı

İsveç Dışişleri Bakanlığı

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, İran'da bulunan İsveç vatandaşlarının ülkeyi acilen terk etmesi yönünde çağrıda bulundu. Stenergard, "İsveçliler fırsat varken İran'ı terk etmeli ve beklememeli." ifadelerini kullandı.

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, İran'daki vatandaşlarına ülkeyi acilen terk etme çağrısında bulundu.

Stenergard, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsveç Dışişleri Bakanlığının İran'a seyahat edilmemesi yönündeki tavsiyesine uyulması gerektiğini belirtti.


"İsveçliler fırsat varken İran'ı terk etmeli"

İran'da bulunan İsveç vatandaşlarının ülkeyi acilen terk etmesi yönündeki güçlü çağrıyı yinelediğini vurgulayan Stenergard, hava ve kara geçişleriyle İran'dan ayrılmanın hala mümkün olduğunu kaydetti.

Stenergard,
"İsveçliler fırsat varken İran'ı terk etmeli ve beklememeli. İran'da kalmayı seçenler büyük bir kişisel sorumluluk almış olur. Bu noktada Dışişleri Bakanlığı, İran'dan tahliye konusunda yardımcı olamayacaktır."
ifadelerini kullandı.


