İran'dan ABD ile iş birliği açıklaması: Her şey mümkün

11:3520/02/2026, Cuma
İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, İran ile ABD arasında petrol ve doğal gaz alanında iş birliği ihtimaline ilişkin her şeyin mümkün olduğunu belirtti.

İran basını, Petrol Bakanı Muhsin Paknejad’ın, iki ülke arasında devam eden müzakerelere ilişkin değerlendirmede bulunduğunu bildirdi.

Paknejad, Washington yönetimiyle, petrol ve doğal gaz sektöründe olası iş birliğine dair soruya, “Her şey mümkün” yanıtını verdi.

Bakan Paknejad, iş birliğinin fiilen hayata geçirilip geçirilmeyeceğinin ise netlik kazanmadığını ifade etti.

