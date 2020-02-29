Dünya İrandan Türkiyeye Rusyayı kızdıracak teklif
ASYA

İran'dan Türkiye'ye Rusya'yı kızdıracak teklif

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye'ye Rusya'nın yer almadığı bir Türkiye-İran-Suriye ortak zirvesi yapma teklifinde bulundu. İran Cumhurbaşkanı, Astana sürecindeki Türkiye-İran-Rusya iş birliğinin özel bir öneme sahip olduğunu belirterek bununla ilgili Tahran'da yapılacak zirveye hazır olduklarını söyledi.

Haber Merkezi AA
İran Cumhurbaşkanı Ruhani
İran Cumhurbaşkanı Ruhani

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ruhani bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde söz konusu teklifi kendisine iletti. Ruhani, görüşmede, "Suriye toprak bütünlüğünün korunması, teröristlerin kökünün kurutulması, masum insanların canının korunması ve İdlib meselesinin süratle çözülmesiyle ilgili ilkesel anlaşmalarımız doğrultusunda bu toplantıda görüş ayrılıkları bertaraf edilebilir" ifadelerini kullandı.

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Astana vurgu

  • İran Cumhurbaşkanı, Astana sürecindeki Türkiye-İran-Rusya iş birliğinin özel bir öneme sahip olduğunu belirterek bununla ilgili Tahran'da yapılacak zirveye hazır olduklarını söyledi.
  • Astana sürecini bölgenin güvenliği için önemli bir kazanım olarak nitelendiren Ruhani, gerginliğin artmasının kimsenin yararına olmayacağını aktardı.

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Koronavirüs açıklaması


Ruhani ayrıca bölge ülkelerinin yeni tip koronavirüsle mücadele için iş birliği yapması gerektiğini dile getirerek Türkiye ile İran arasındaki sağlık protokollerinin uygulanmasının vatandaşların geliş gidişi ve ticari alışverişin kolaylaştırılmasına zemin hazırlayacağını kaydetti.

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