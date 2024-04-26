İran'ın güneydoğusunda bir araca düzenlenen SİHA saldırısında iki kişi öldürüldü

İsrail, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM), Netanyahu, Savunma Bakanı Galant ve Genelkurmay Başkanı Halevi hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkarmasından endişe ediyor. Kanal 13 televizyonuna göre Netanyahu kararı engellemek için ABD, Hollanda, Çek Cumhuriyeti ve Avusturya gibi ülkelerden destek istedi.