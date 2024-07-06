İşçi Partisi 14 yıl sonra iktidarda

Avrupa'da belirleyici seçim süreçlerinin yaşandığı son dönemde bir seçim süreci daha bu kez İngiltere'de gerçekleştirildi. İngiltere'nin yanı sıra Galler, İskoçya ve Kuzey İrlan'danın oluşturduğu Birleşik Krallık'ın tamamında dün yapılan genel seçimlerde İşçi Partisi, yaklaşık yüzde 34'lük oyla 650 sandalyeli parlamentoya 412 milletvekili sokarak 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarını bitirdi. Seçimlerde iktidardaki Muhafazakar Parti ise oyların yüzde 23,7'sini alarak 120 sandalyede kaldı ve büyük bir yenilgiye uğradı. Bu sonuçlarla İşçi Partisi, hükümeti tek başına kurabilecek çoğunluğa ulaştı. Seçim sonuçlarının ardından istifasını açıklayan Başbakan Rishi Sunak'ın yerine İşçi Partisi lideri Keir Starmer geçecek.





İSRAİL'E BAKIŞ DEĞİŞMEDİ

Sunak'ın İsrail ile olan ilişkileri ve Gazze'deki katliamlara yaklaşımı seçim öncesi tepki çekse de yeni Başbakan Starmer'in de bu konuda benzer bir tavır olduğu görülüyor. İsrail karşıtı tavırları nedeniyle "Anti-Semitist" olmakla suçlanan eski Başbakanlardan Jeremy Corbyn'in yerine partinin başına geçen Starmer, 7 Ekim 2023'ten itibaren İsrail'in kendini savunma hakkı bulunduğunu belirtirken bir konuşmasında, İsrail'in Gazze'ye verilen elektrik, su ve yakıtı kesmekte haklı olduğunu söyleyerek tepki çekmişti. Seçimlerin ardından Starmer'i ilk tebrik eden ülke de İsrail oldu.





ESKİ BAŞBAKAN MECLİS DIŞI

Seçim sonuçları, İngiltere'de önde gelen bazı politikacılar için büyük bir hezimet oldu. Bunlardan biri olan eski Başbakan Liz Truss, parlamentoya giremedi. Kraliçe Elizabeth'in son, Kral 3. Charles'ın ise ilk Başbakanı olarak 49 gün bu görevde kalan Truss, koltuğunu 640 oyla İşçi Partili aday Terry Jermy'ye devretti. Truss, Kral Charles'ın tahta çıkış belgesini imzalayan isim olmuştu. Mordaunt ise Kral Charles'a taç giyme töreninde krallık görevini sembolize eden kılıcı taşıyıp takdim eden kişiydi. Muhafazakar Parti'de ayrıca, 11 bakan ile Avam Kamarası Grup Başkanı Penny Mordaunt, parlamento dışında kalan milletvekili adayları oldu.





MÜSLÜMAN MAHALLELERİNDE OY KAYBI

İşçi Partisi seçimi kazanmasına rağmen Müslüman nüfusun yoğun olarak bulunduğu bazı bölgelerde ise oy kaybı yaşadı. Nüfusun yüzde 10'undan fazlasının Müslüman olduğu bölgelerde ortalama yüzde 11 oy kaybı yaşayan İşçi Partisinde gölge kabine üyelerinden Jonathan Ashworth, koltuğunu bağımsız aday Shockat Adam'a teslim etti.





FiLiSTiN DESTEKÇiSi 5 ADAYDAN ZAFER

İngiltere'de Muhafazakar Parti içindeki İsrail'e karşı Filistinlileri destekleyen tutumlarıyla öne çıkan adaylar zafer kazandı. İşçi Partisi'nden ihraç edilen Filistin yanlısı Jeremy Corbyn koltuğunu korurken, başta Jonathan Ashworth olmak üzere Heather Iqbal, Kate Hollern ve Perry Barr gibi İsrail yanlıları parlamento dışında kaldı. Nüfusun yüzde 30'u Müslümanlardan oluşan Leicester South'ta seçimi kazanan Shockat Adam, zafer sonrası yaptığı açıklamada, "Bu Gazze için" dedi.





KEIR STARMER KiMDiR?

xİngiltere'nin yeni Başbakanı Keir Starmer, 1962 yılında Londra'da doğdu. 1987 yılında başladığı avukatlık kariyeri boyunca Kraliyet Ailesine hizmet veren Starmer, 2014'te şu an Kral olan dönemin Galler Prensi Charles tarafından "Şövalye" ilan edildi. Siyasi kariyerine 2015'te başlayan Starmer, İsrail yanlısı tavırlarıyla dikkat çekiyor. İsrail'e desteğin sürmesini savunan Starmer, Ukrayna'nın NATO'ya üye olmasını da destekliyor.



