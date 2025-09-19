Yeni Şafak
İşgal ordusuna çifte darbe

Gazze’de iki yıldır soykırım işleyen işgalci İsrail ordusu, dün iki ayrı noktada düzenlenen saldırılarda 4 askerini kaybederken 8 askerin de yaralandığı bildirildi.

Gazze’nin güneyinde bulunan ve İsrail ordusunun “Güvenli bölge” kabul ettiği Refah’ta, Filistinli direnişçiler tarafından daha önce döşenen patlayıcının bir zırhlı aracın geçişi sırasında patlatılması sonucu 4 İsrail askeri ölürken, üçü ağır 8 askerin yaralandığı bildirildi. Ölen askerlerden birinin bir tümen komutanı olduğu ifade edildi. Ürdün-İsrail sınırındaki General Allenby Köprüsü üzerinde ise İsrail kuvvetlerine doğru aracını süren bir kişi etrafa ateş açtıktan sonra aracından inerek bir askeri bıçakladı. Olayda yaşları 60 ile 40 olan iki İsraillinin öldüğü bildirildi. Saldırganın emekli bir Ürdün askeri olduğu ifade edilirken, olay sırasında öldüğü kaydedildi. İsrail Yayın Kurulu’nun (KAN) verdiği bilgiye göre ise İsrail ordusunun üst düzey yetkililerinin Gazze şehir merkezinin işgal edilmesi sonrası ordunun yeni bir esir vermekten çekindiğini hükümete bildirdi.




