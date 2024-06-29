İşgal sahada biter

Yurt Dışındaki Filistinliler Halk Kongresi, İkinci Filistin Ulusal Diyalog Buluşması forumunu İstanbul’da gerçekleştirildi. İki gün sürecek bu konferansta Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden İsrail saldırısı ve bu saldırının uluslararası sahadaki karşılığı ele alındı. Filistin’den ve dünyanın dört bir yanından birçok önemli ismin katıldığı konferansta, Filistinlilerin birliği vurgulanarak, direnişe destek verildi. Yeni Şafak’a değerlendirmelerde bulunan Yurt Dışındaki Filistinliler Halk Kongresi’nin Türkiye Temsilcisi Muin Naim, "Hiçbir işgal masada çözülmemiştir işgaller ancak ve ancak bedel ödenirse biter. Bizler senelerdir topraklarımız için bedeller ödüyoruz” dedi.

GERİ DÖNÜŞ YASAL HAK

Asıl amaçlarının farklı görüşlere sahip 7,5 milyon Filistinliyi bir araya getirerek ortak bir karar üzerinde birleşmelerini sağlamak olduğunu vurgulayan Muin Naim, şunları söyledi: “Uluslararası camianın israil yandaşı olmasından dolayı 75 senedir ülkelerinden çıkarılmış Filistinlilerin yasal hakları olduğu halde ülkelerini girişleri engellenmekte. Dolayısıyla biz birleşerek yasal hakkımız olan topraklarımıza dönmeyi bulunduğumuz ülkelerde yasal yollarla savunmaya çalışacağız.”

İSRAİL’İN ZAYIFLIĞININ KANITI

Gazze'nin 9 aydır kan gölüne döndüğünü kaydeden Naim, "50 ülkeden gelen katılımcılarımız kendi ülkelerinde yasaların izin verdiği müddetçe Filistin’in sesi olacak. Artık Filistin davası önemli bir dönüm noktasında” dedi. Herkesi kendi alanında yapacağı çalışmalarla harekete geçmeye davet eden Naim, “Biz dışarıda izleyici olarak ya da duygusal desteklerle yetinmemeniz gerektiğine inanıyoruz. Görüyoruz ki İsrail'in dünyaya gösterdiği güçlü devlet imajı tamamen yıkıldı. ABD, İngiltere gibi ülkelerden destek aldıkları halde yedek askerlerini orduya almaya başladılar. 7 Ekim bütün dünyaya İsrail’in aslında ne kadar güçsüz olduğunu gösterdi. Ödediğimiz bedeller Filistin’i özgürlüğüne kavuşturacak” şeklinde konuştu.







