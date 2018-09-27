Dünya İşgalci İsrail Batı Şeriada onlarca Filistinliyi yaraladı
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İşgalci İsrail Batı Şeria'da onlarca Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da gerçek ve plastik mermilerle yaptığı saldırıda 20 kişi yaralandı. Yaralananlar arasındaki iki kişinin gazeteci olduğu belirtildi.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

Batı Şeria'nın Nablus kentindeki "Yusuf makamında" ayin için toplanan Yahudi yerleşimcileri korumak amacıyla gelen işgalci İsrail askerleri çevredeki onlarca Filistinliyi yaraladı.

Filistin sağlık kaynaklarının verdiği bilgiye göre, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yaptığı saldırıda yaralanan 20 Filistinli, kentteki Rifidya hastanesinde tedavi altına alındı. Gerçek ve plastik mermilerle yaralanan bu kişilerden ikisinin gazeteci olduğu aktarıldı.

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Filistinli genç kıza 10 kurşun
Siyonist İsrail ordusu, 18 yaşındaki Filistinli genç kız Hedil El Heşlemun'u acımasızca katletmişti. Heşlemun'un ölümünün üzerinden tam 3 yıl geçti, El-Halil'deki o acı manzara hiç unutulmadı. İsrail askerlerinin 'bıçaklı saldırı girişimi' şeklinde lanse ettiği olayın perde arkasında başka bir gerçek çıktı. İsrail askerleri, Filistinli kızdan peçesini çıkarmayı istemiş, o ise soğukkanlı bir şekilde reddetmişti.
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  • Ayrıca, İsrail askerlerinin kalabalığa karşı kullandığı göz yaşartıcı gazdan etkilenen onlarca Filistin vatandaşının ayakta tedavi edildiği belirtildi.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, olaylar ayin yapmak için "Yusuf makamında" bulunan Yahudi yerleşimcileri himaye gerekçesiyle bölgeye İsrail askerlerinin gelmesiyle başladı.

Yahudiler, Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan "Yusuf makamında" Hazreti Yusuf'un kabrinin olduğuna inanıyor. Buna karşın birçok arkeolog, söz konusu kabrin sadece birkaç asır geçmişi olduğunu kaydederek, bu inancın doğru olamayacağını, kabrin Yusuf ed-Duveykat isimli Müslümana ait olduğunu ifade ediyor.

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