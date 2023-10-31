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İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da 7 Filistinliyi yaraladı

İşgalci İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tubas şehrindeki saldırıda, 7 Filistinli yaralandı. İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'daki baskınlarını yoğunlaştırırken, çok sayıda Filistinliyi gözaltına alıyor.

12:13 - 31/10/2023 Salı
AA
İşgalci İsrail güçleri (Foto: Arşiv)

İşgalci İsrail güçleri (Foto: Arşiv)

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre,
İsrail güçleri, Tubas'a çok sayıda araçla ve askerle baskın düzenledi.
Baskın sırasında çatışma yaşanırken, olaylarda İsrail askeri, 7 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Tubas'taki baskın sırasında yaralanan 7 kişinin hastanede tedavi edildiği belirtildi.

Yaralıların durumlarına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'daki baskınlarını yoğunlaştırırken, çok sayıda Filistinliyi gözaltına alıyor.

İsrail güçleri Hamas yetkililerinden Aruri'nin Batı Şeria'daki evini patlatıcıyla yıktı
İsrail güçleri Hamas yetkililerinden Aruri'nin Batı Şeria'daki evini patlatıcıyla yıktı

İsrail güçleri, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'nin Ramallah'ın kuzeyindeki Arura beldesindeki evini, patlatıcılar kullanarak yıktı. Şihab Haber Ajansına göre, İsrail askerleri, Ramallah'ın kuzeyindeki Arura beldesine gece baskın düzenledi. Burada bulunan Aruri'nin evini kuşatan İsrail askerleri, patlayıcılar yerleştirdikleri evi havaya uçurdu. Şiddetli patlamaya ilişkin görüntüler sosyal medyada yayımlandı. İsrail güçlerinin Aruri’nin evinde saatlerce çalışma yaptıklarını ve bölgeden ayrılmadan önce evi infilak ettirdiklerini söyledi. Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, 2010 yılında Filistin topraklarından sürgün edilmeden önce İsrail hapishanelerinde 18 yıl yatmıştı.

#Batı şeria
#İsrail
#Tubas
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