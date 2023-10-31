İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da 7 Filistinliyi yaraladı

İşgalci İsrail güçleri (Foto: Arşiv)
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre,
İsrail güçleri, Tubas'a çok sayıda araçla ve askerle baskın düzenledi.
Baskın sırasında çatışma yaşanırken, olaylarda İsrail askeri, 7 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Tubas'taki baskın sırasında yaralanan 7 kişinin hastanede tedavi edildiği belirtildi.
Yaralıların durumlarına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.
İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'daki baskınlarını yoğunlaştırırken, çok sayıda Filistinliyi gözaltına alıyor.
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2 saat önce