İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da 7 Filistinliyi yaraladı

İsrail havadan, karadan ve denizden Gazze Şeridi'ne bomba yağdırırken, orduya bağlı askerler de gece boyunca işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin ve Nablus başta olmak üzere birçok Filistin beldesine gece boyunca baskınlar düzenledi.