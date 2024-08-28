İşgalci İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde bir askerinin daha öldüğünü açıkladı

İsrail ordusundan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda, Nahal Tugayı'ndan Amit Friedman'ın (19) öldüğü belirtildi.

İsrail ordusunun verilerine göre, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 339'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 703 İsrail askeri öldü.

İsrail'in 10 ayı aşkın süredir devam eden saldırılarında çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere can kaybının 40 bini aştığı Gazze Şeridi'nde, her geçen gün insanlık felaketi daha da derinleşiyor.