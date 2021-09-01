Dünya İşgalci İsrailden Filistinlilere gerçek mermi ile saldırı
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İşgalci İsrail'den Filistinlilere gerçek mermi ile saldırı

İşgalci İsrail askerleri Gazze Şeridi'ne 15 yıldır uygulanan ablukaya karşı sınır bölgesinde gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş açtı. Saldırı sonucu üç kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA
İşgalci İsrailden Filistinlilere gerçek mermi ile saldırı
Filistinliler İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı protesto etti

Kendilerine "gece kargaşa birimi" ismini veren gençlerden bir grup, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan El-Bureyc Kampı'nın doğu sınırındaki eylemlerine bu akşam da devam etti.

Meşale taşıyan gençler, sınırda araç lastiği yaktı ve İsrail askerlerine ses bombaları attı.

Sınıra askeri araçlarla konuşlanan İsrail askerleri, havaya aydınlatma bombaları atmanın yanı sıra göstericilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Üç Filistinli gerçek mermiyle yaralandı

İsrail askerleri ise sınır şeridinde toplanan gençleri havaya aydınlatma bombası fırlatarak, ateş açarak ve göz yaşartıcı gaz bombası atarak dağıtmaya çalıştı. Olayda üç Filistinli gerçek mermiyle yaralandı.

Gece kargaşa birimi adı altında bir araya gelen Filistinli gençler, İsrail'in 15 yıldır devam eden ablukasını protesto için, akşam geç saatlerde sınır şeridinde araç lastiği yakıp ses bombası atarak, Yahudi yerleşimleri ve İsrail askerlerini rahatsız etmeyi amaçlıyor.

İsrail mayıs ayındaki saldırılardan bu yana Gazze'ye ürün girişini önemli ölçüde kısıtlamıştı. Söz konusu durum, Gazze'deki ekonomik durumun daha da kötüleşmesine neden oldu.

İsrail, yaklaşık 2,1 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

İsrail savaş uçakları Gazze'ye saldırısı düzenledi
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İsrail savaş uçakları Gazze'ye saldırısı düzenledi

Gazze'nin İsrail sınırında protesto
FOTOĞRAF 48
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Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesinin çağrısı üzerine yüzlerce kişi, İsrail'in uyguladığı abluka ve Gazze'nin yeniden inşası dosyasını oyalamasını protesto için İsrail sınırında düzenlenen gösteriye katıldı.
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Görgü tanıklarından ve sağlık çalışanlarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri, gösteriye gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
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Göstericilerden birkaçının gerçek mermiyle yaralandığı, çok sayıda kişinin göz yaşartıcı gazdan etkilendiği kaydedildi.
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Öte yandan Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde ise sınırda düzenlenen gösteriye yaklaşık 1000 Filistinlinin katıldığı belirtildi.
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Haberde, İsrail ordusunun sınırdaki tel örgüye yaklaşan Filistinli göstericileri dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandığı ifade edildi.
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Gazze'nin İsrail sınırında protesto
Gazze'nin Han Yunus kenti doğusundaki İsrail sınırında toplanan çok sayıda Filistinli, işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı protesto etti. İsrail, Filistinlileri dağıtmak için gerçek mermiyle müdahalede bulundu.

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