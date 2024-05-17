İşgalci İsrail'den Gazze'ye gece boyu saldırı: 14 kişi öldü

Soykırımcı İsrail enkazlar arasında kalan sivilleri intihar dronları kullanarak katletti. Vurulan çocuğu kaldırmaya çalışan kardeşi de kurşunların hedefi oldu. O anların görüntüsünü İsrail ordusuna mensup bir asker kendi sosyal medya hesabından paylaştı.