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Dünya

İşgalci İsrail'den Gazze'ye gece boyu saldırı: 14 kişi öldü

İsrail ordusunun, Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 14 Filistinli hayatını kaybetti.

07:57 - 17/05/2024 Cuma
AA
İsrail gece boyunca hava saldırısı düzenledi
İsrail gece boyunca hava saldırısı düzenledi

İsrail savaş uçakları gece boyu Gazze'nin kuzeyi, güneyi ve orta kesimine hava saldırısı düzenledi.


Gazze'nin orta kesimindeki En-Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı El-Cauni Okuluna düzenlenen hava saldırısında 4 Filistinli öldü, bazıları da yaralandı.

Han Yunus'taki Avrupa Hastanesi'ne ise gece geç saatlerde 9 kişinin naaşı getirildi.


Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda ise yaralananlar oldu.


Güneydeki Refah kentinde El-Avde Kavşağı yakınlarına düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.




#gazze
#israil
#Refah kenti
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