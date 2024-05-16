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Hizbullah'tan İsrail'e misilleme: Hava Kuvvetleri Üssü'ne füze yağdırdı

Lübnan'ın Baalbek bölgesine düzenlenen İsrail saldırısına karşı Hizbullah'tan misilleme geldi. Hizbullah'a ait insansız hava aracı Kuzey'deki İsrail Hava Kuvvetleri üssünü vurdu.

14:08 - 16/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 14:15 - 16/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Jerusalem Post Hizbullah'a ait insansız hava aracının Kuzey'deki İsrail Hava Kuvvetleri üssünü vurduğunu duyurdu.

Sabah saatlerinde meydana gelen saldırı IDF tarafından da doğrulandı.

60'a yakın roket ateşlendi

Hizbullah yaptığı açıklamada, 60'a yakın Katyuşa roketiyle bölgedeki üç askeri üssü hedef aldığını iddia etti.

40 roket sınırı geçti

IDF, saldırıda yaklaşık 40 roketin sınırı geçtiğini bildirdi.

Hizbullah, saldırının dün gece kuzeydoğu Lübnan'ın Baalbek bölgesine düzenlenen İsrail saldırısına yanıt olduğunu söyledi.

  • Suriye, İsrail ve Lübnan'ın kesişme noktasındaki Golan Tepeleri, on yıllardır İsrail işgali altında.

Lübnan medyası ise, İsrail'in sınırdaki Ayta eş Şaab'a saldırdığını yazdı.

İsrail'in kuzey sınırındaki yerleşimlerde bu sabah sirenler çaldı, sığınaklara koşanlar oldu. Çarşamba günü tırmanan Hizbullah-İsrail sınır çatışmasında savaş 100 kilometre uzaklıktaki Bekaa Vadisi'ne taşınırken, gece yarısı gerçekleşen drone saldırısı İsrail ordusuna ağır bir darbe vurdu. Gazze Şeridi'ndeki savaştan bir gün sonra başlayan sınır çatışmasında yedinci ay çoktan dolarken, Lübnan'ın en büyük askeri gücü Hizbullah gece saatlerinde İsrail'e ait hassas bir tesise saldırdı. İsrail ordusu, bu sabah yaptığı açıklamada Hizbullah'ın ateşlediği kamikaze silahlı insansız hava aracının Aşağı Celile bölgesindeki hassas noktayı vurduğunu doğruladı. Açıklamada Hizbullah tarafından gönderilen iki drone'dan birinin havada imha edildiği, diğerinin ise engellenemediği belirtildi. Hassas tesisteki hasarın değerlendirildiği ifadesi dikkat çekerken, Hizbullah ise vurulan yerin bütün detaylarını paylaştı. Sınırın 35 kilometre güneyindeki Golani Kavşağı'ndaki bir hava üssünün hedef alındığını belirten Lübnanlı grup, kamikaze drone'nun ciddi miktarda patlayıcıyla hedefine ulaştığını kaydetti.
Times of Israel, vurulan hava üssünün Hizbullah'ın şimdiye kadarki en derin saldırısına işaret ettiğini yazdı.
Hizbullah, hedef aldığı hava üssünde devasa füze tespit keşif balonu Sky Dew'lerin bulunduğunu da ekledi. İsrail ordusu ise, Hizbullah'a Lübnan'ın kuzeydoğusundaki Bekaa Vadisi'ni bir kez daha bombardımana tutarak misillemede bulundu. 8 Ekim tarihinden bu yana çoğunlukla sınır hattını aşmayan çatışmalarda, İsrail jetleri birkaç kez Hizbullah'ın kalesi Bekaa Vadisi'ne saldırdı.
İsrail medyası, gece boyunca devam eden bombardımanda Bekaa Vadisi'nde Hizbullah'a ait silah üretim tesisinin vurulduğunu aktardı.
Haberlere göre, söz konusu tesiste güdümlü cephanelikler ve drone'lar üretiliyordu. Lübnan medyası ise, Bekaa Vadisi'ni hedef alan bugüne kadarki en büyük bombardımanın gerçekleştiğini aktardı. İsrail işgal ordusu, Salı günü akşam saatlerinde Akdeniz kıyısındaki Lübnan şehrinde ilerleyen bir aracı silahlı insansız hava aracından ateşlediği bir füzeyle vurmuştu. Drone saldırısında Hizbullah'ın önemli isimlerinden Hüseyin Mekki öldürüldü. Hizbullah'ın kıyı komutanı Mekki'nin, İsrail tarafından İran'ın Şam Büyükelçiliği'nde vurulan Kudüs Gücü komutanı Muhammed Rıza Zahedi ile yan yana fotoğrafları vardı. Bölgesel bir savaşa dönüşmesinden korkulan sınır çatışmasında Hizbullah bugüne kadar 300'den fazla üyesini kaybetti, İsrail tarafında ise yüksek rütbeli komutanların da aralarında bulunduğu 14 asker öldü. İsrail hava saldırıları ayrıca aralarında çocuklar, kadınlar ve kadınların yer aldığı 70'ten fazla sivili katletti.



#Hizbullah
#İsrail
#Lübnan
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