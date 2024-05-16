Hizbullah'tan İsrail'e misilleme: Hava Kuvvetleri Üssü'ne füze yağdırdı

Hizbullah, hedef aldığı hava üssünde devasa füze tespit keşif balonu Sky Dew'lerin bulunduğunu da ekledi. İsrail ordusu ise, Hizbullah'a Lübnan'ın kuzeydoğusundaki Bekaa Vadisi'ni bir kez daha bombardımana tutarak misillemede bulundu. 8 Ekim tarihinden bu yana çoğunlukla sınır hattını aşmayan çatışmalarda, İsrail jetleri birkaç kez Hizbullah'ın kalesi Bekaa Vadisi'ne saldırdı.

İsrail medyası, gece boyunca devam eden bombardımanda Bekaa Vadisi'nde Hizbullah'a ait silah üretim tesisinin vurulduğunu aktardı.