Hizbullah'tan İsrail'e misilleme: Hava Kuvvetleri Üssü'ne füze yağdırdı

Hizbullah, hedef aldığı hava üssünde devasa füze tespit keşif balonu Sky Dew'lerin bulunduğunu da ekledi. İsrail ordusu ise, Hizbullah'a Lübnan'ın kuzeydoğusundaki Bekaa Vadisi'ni bir kez daha bombardımana tutarak misillemede bulundu. 8 Ekim tarihinden bu yana çoğunlukla sınır hattını aşmayan çatışmalarda, İsrail jetleri birkaç kez Hizbullah'ın kalesi Bekaa Vadisi'ne saldırdı.
İsrail medyası, gece boyunca devam eden bombardımanda Bekaa Vadisi'nde Hizbullah'a ait silah üretim tesisinin vurulduğunu aktardı.
Haberlere göre, söz konusu tesiste güdümlü cephanelikler ve drone'lar üretiliyordu. Lübnan medyası ise, Bekaa Vadisi'ni hedef alan bugüne kadarki en büyük bombardımanın gerçekleştiğini aktardı. İsrail işgal ordusu, Salı günü akşam saatlerinde Akdeniz kıyısındaki Lübnan şehrinde ilerleyen bir aracı silahlı insansız hava aracından ateşlediği bir füzeyle vurmuştu. Drone saldırısında Hizbullah'ın önemli isimlerinden Hüseyin Mekki öldürüldü. Hizbullah'ın kıyı komutanı Mekki'nin, İsrail tarafından İran'ın Şam Büyükelçiliği'nde vurulan Kudüs Gücü komutanı Muhammed Rıza Zahedi ile yan yana fotoğrafları vardı. Bölgesel bir savaşa dönüşmesinden korkulan sınır çatışmasında Hizbullah bugüne kadar 300'den fazla üyesini kaybetti, İsrail tarafında ise yüksek rütbeli komutanların da aralarında bulunduğu 14 asker öldü. İsrail hava saldırıları ayrıca aralarında çocuklar, kadınlar ve kadınların yer aldığı 70'ten fazla sivili katletti.