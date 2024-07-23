İşgalci İsrail'in hain saldırılarının 291'nci günü: Gazze'de can kaybı 39 bin 90'a yükseldi

Katil İsrail ordusunun gece boyunca Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırılarda en az 16 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, onlarcasının yaralandığı bildirildi.İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan saldırıları 291. gününde de devam ediyor. Gazze şehrine düzenlenen saldırıda "el-Cemasi" ailesine ait evin bombalanması sonucu 4 vatandaşın öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 6 Filistinli öldü, 89 bin 818 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.