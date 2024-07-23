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İşgalci İsrail'in hain saldırılarının 291'nci günü: Gazze'de can kaybı 39 bin 90'a yükseldi

Terör devleti İsrail ambargosu altına aldığı Gazze'de saldırılarına 291 gündür devam ediyor. Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu gaddar saldırılarda hayatını kaybeden sayısının 39 bin 90'a yükseldiği aktarıldı.

14:35 - 23/07/2024 Salı
AA
İsrail'in hain saldırılarının 291'nci günü.
İsrail'in hain saldırılarının 291'nci günü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 291 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.



İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 8 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 84 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 329 kişinin yaralandığı belirtildi.


Bebek katili İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 39 bin 90'a, yaralananların sayısının da 90 bin 147'ye yükseldiği kaydedildi.


Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.


İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında çoçuklar ölmeye devam ediyor

Katil İsrail ordusunun gece boyunca Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırılarda en az 16 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, onlarcasının yaralandığı bildirildi.İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan saldırıları 291. gününde de devam ediyor. Gazze şehrine düzenlenen saldırıda "el-Cemasi" ailesine ait evin bombalanması sonucu 4 vatandaşın öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 6 Filistinli öldü, 89 bin 818 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.



#gazze
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#Katliam
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