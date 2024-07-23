Terör devleti kana doymuyor: Güvenli bölgede yeni katliam

Terör devleti İsrail, Gazze'deki Filistinlileri ilan ettiği sözde güvenli bölgelerde de hedef almaya devam ediyor. İşgalci gücün binlerce Filistinliyi Gazze içerisinde sürekli hareketlilik halinde tutarak psikolojik baskı ve yıldırma girişiminde bulunarak, topraklarından ayrılmaya zorladığı düşünülüyor. İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus şehrinin doğu bölgelerine düzenlediği hava ve topçu saldırıları sonucu en az 70 Filistinli öldürüldü, 200 kişi de yaralandı. İşgalci güç daha önce bu bölgeleri 'Güvenli bölge' ilan etmişti. İsrail dün sabah saatlerinde, Han Yunus'un doğusunda yaşayan 40 bin Filistinliye "bölgeyi terk etme" uyarısında bulunmasından sadece bir saat sonra bombardımana başladı.

Tahliyeyi beklemeden vurdu

Gazze Şeridi için sık sık tahliye emri yayınlayan İsrail, saldırılardan kaçan sivillerin kaldığı çadırları da hedef alıyor. İsrail ordusu, Gazze’nin Han Yunus’un doğu kesimleri için yeni bir tahliye emri yayınladı. İsrail ordusu açıklama “sivil halkı çatışma bölgelerinden uzak tutmak için insani bölgenin sınırlarında düzenleme yapıldığı” kaydedildi. Halka, bir diğer 'güvenli bölge' ilan edilen el-Mevasi'ye geçmeleri emri verildi. Emirden sadece bir saat sonra İsrail ordusunun, kentin doğusundaki köy ve kasabalara havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda 70 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda Filistinlinin yaralandığı aktarıldı. Ölen ve yaralanan Filistinliler, vatandaşlar ve sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Batısı da hedef alındı

İsrail ordusunun, Refah kentinin batısındaki Tel es-Sultan ve Suud mahallelerindeki yerleşim yerlerini hedef aldığı saldırılarda bölgeden yoğun dumanlar yükseldi. Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı semalarında İsrail’in insansız hava araçlarının yoğun şekilde uçtuğu görüldü. Gazze’nin kuzeyindeki bölgelere de İsrail güçlerince hava saldırıları gerçekleştirildi.

Yaralılar da ölüyor

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, Nasır Hastanesi’ndeki yaralı ve hastalar için "acil" kan bağışı çağrısı yaptı. Nasır Hastanesi Acil Yardım Müdürü Muhammed Sakr, El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, "Son 3 saat içerisinde yüzlerce şehit ve yaralı (hastaneye) getirildi." ifadelerini kullandı. Sakr, "imkansızlıktan dolayı hastaların hayatını kaybettiğini" belirterek, ellerinde yeterli tıbbi malzemenin bulunmadığına dikkati çekti. Can kaybının artmasından endişe ettiklerini vurgulayan Sakr, "tüm sahra hastaneleriyle iş birliği yapma" çağrısında bulundu.

Mevasi de kan gölü

İsrail ordusunun, daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesine 13 Temmuz'da savaş uçaklarıyla düzenlediği şiddetli bombardımanda yarısı kadın ve çocuk 90 Filistinli hayatını kaybetmişti.

24 saatte 3 katliam

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 23 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 91 kişinin yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 39 bin 6'ya, yaralananların sayısının da 89 bin 818'e yükseldiği kaydedildi.















