İşgalcilerden aşama aşama katliam: Gazze'ye yönelik kara saldırılarını genişlettiler

İşgalcilerin ordu sözcüsü Hagari, ordunun son birkaç gündür sürdürdüğü kara operasyonlarını devam ettirdiğini aktararak, "Kara kuvvetleri bu gece kara operasyonlarını genişletecek." dedi.

İsrailli Sözcü Hagari ayrıca kuzey sınırındaki işgalci İsrail ordu kuvvetlerinin yüksek alarm durumunda olduğunu dile getirdi.

İşgalci İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yanaki en şiddetli hava saldırılarını düzenliyor.

Patlama sesleri, işgalci İsrail tarafındaki Sderot şehrine kadar ulaşırken, bölge sakinleri, İsrail’in bu akşam başlattığı saldırıların 7 Ekim’den bu yana düzenlenen en yoğun bombardıman olduğunu ifade ediyor.