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Dünya

İşgalcilerden aşama aşama katliam: Gazze'ye yönelik kara saldırılarını genişlettiler

Terör devleti İsrail'in Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, işgalci kara kuvvetlerinin bu gece Gazze'ye yönelik saldırılarını genişlettiğini duyurdu. İşgalci İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yanaki en şiddetli hava saldırılarını düzenliyor.

Muhammed Emre Kömürcü
21:16 - 27/10/2023 Cuma
Güncelleme: 23:13 - 27/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
İşgalci İsrail ordusu, bölgeyi hava saldırılarının yanı sıra obüsle de vurmaya devam ediyor.

İşgalci İsrail ordusu, bölgeyi hava saldırılarının yanı sıra obüsle de vurmaya devam ediyor.

İşgalcilerin ordu sözcüsü Hagari, ordunun son birkaç gündür sürdürdüğü kara operasyonlarını devam ettirdiğini aktararak, "Kara kuvvetleri bu gece kara operasyonlarını genişletecek." dedi.


İsrailli Sözcü Hagari ayrıca kuzey sınırındaki işgalci İsrail ordu kuvvetlerinin yüksek alarm durumunda olduğunu dile getirdi.


Hagari'nin açıklaması, İşgalcilerin Hava Kuvvetleri'nin son saatlerde Gazze Şeridi'ne düzenlediği yoğun hava saldırılarıyla eş zamanlı geldi.


İşgalci İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yanaki en şiddetli hava saldırılarını düzenliyor.


Patlama sesleri, işgalci İsrail tarafındaki Sderot şehrine kadar ulaşırken, bölge sakinleri, İsrail’in bu akşam başlattığı saldırıların 7 Ekim’den bu yana düzenlenen en yoğun bombardıman olduğunu ifade ediyor.


#Gazze
#İsrail
#saldırı
13 saat önce
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