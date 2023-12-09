İşgalcinin yeni hedefi çadır kentler

İşgalci güç İsrail, kuzeyden güneye Gazze’nin bütün bölgelerindeki aralıksız saldırılarını sürdürürken, son olarak yerlerinde edilmiş on binlerce Filistinlinin sığındığı çadır kentlere gözünü dikti. Gazze’deki soykırımı “Kendini koruma hakkı” bahanesiyle başlatan terör devleti, şimdi de çadır kentlerden kendi bölgelerine roket fırlatıldığını iddia etti. İşgalci gücün bu tutumu, halihazırda güvenli bir yerin kalmadığı Gazze’de yeni katliamların yapılacağı yönündeki endişeleri artırdı.

Mawasi’yi hedef alacak

New York Times’ın haberine göre işgalci ordu, binlerce insanın tahta ve plastikten yapılmış derme çatma çadırlarda çok az gıda, ilaç ve suyla barınmaya çalıştığı Gazze’nin güneyindeki Mawasi bölgesini hedef koydu. Mawasi’yle beraber çeşitli yerlerden İsrail’e 14 roket atıldığını iddia eden terör devleti, buna dair haritalar, uydu fotoğrafları ve bir video yayınladı.

Roket yalanını çürüttü

Ancak New York Times’da yer alan haber, videoda roketlerin ateşlendiğinin görülmediğine, sadece fırlatma anı olduğu iddia edilen zamanın öncesini ve sonrasını gösterdiğini belirtti. Gazete, bölgeden İsrail’e roket atıldığı iddiasını herhangi bir şekilde doğrulayamadıklarını ifade etti.

Refah Sınırına yakın

Gazete, roketin atıldığına dair bir iddai bulunmamasına rağmen işgalci gücün yine de bu bölgeyi hedef alabileceğini belirtti. Gazze’yi Mısır’a bağlayan Refah Sınır Kapısı’na yakın bir noktada bulunan Mawasi mahallesi, Gazze’nin diğer bölgelerinden kaçan çok sayıda evsiz Filistinliye ev sahipliği yapıyor. İşgalci İsrail’in çok sayıda yetkilisi, daha önce Gazzelilerin Refah Kapısı’ndan geçerek Mısır’a gitmeleri gerektiğini açıkça ifade etmişti.

Sina senaryosunda ilişkiler kopar

Terör devletinin Filistinlileri Mısır’a sürmek için tasarıları sürerken, Mısır hükümeti, Filistinlilerin Sina'ya göç ettirilmesi halinde Mısır ve İsrail arasındaki ilişkilerin kopabileceğini belirtti. Axios haber sitesinin ABD’li ve İsrailli kaynaklara dayandırdığı habere göre, Gazze’deki durumu ulusal güvenliğine tehdit olarak gören Mısırlı yetkililer, ABD ve İsrail’e, Tel Aviv yönetiminin arzuladığı “Sina senaryosu” hakkında ciddi bir uyarıda bulundu ve Filistinli mültecilerin Mısır sınırını geçmesi halinde bunun Mısır-İsrail ilişkilerinde kırılma yaratacağını söyledi. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklama yapan Mısır Devlet Enformasyon Servisi Başkanı Diaa Rashwan, Filistinlilerin Gazze'den Sina'ya göç ettirilmesinin Mısır için "kırmızı çizgi" olduğunu ve sonuçları ne olursa olsun buna izin vermeyeceklerini belirtmişti.







