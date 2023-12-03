İşgalciye 1 tonluk bombalar

Wall Street Journal’ın ABD’li yetkililere dayandırdığı haberine göre Washington yönetiminin, işgalci güce 100 adet tanesi yaklaşık 1 ton olan sığınak delici BLU-109 bombası gönderdiği ortaya çıktı. Habere göre ABD yönetimi bu zamana kadar BLU-109 bombalarının işgalci güce gönderimiyle ilgili açıklama yapmamıştı. Haberde, 7 Ekim’deki Aksa Tufanı Operasyonu’ndan sonra başlayan sevkiyatlarda işgalci güce toplamda 15 bin bomba ve 57 bin top mermisi gönderildiği belirtilirken, sevkiyatların tüm hızıyla devam ettiğine de vurgu yapıldı. ABD yetkililerinin gazeteye açıkladığı ABD’nin İsrail’e gönderdiği mühimmat listesinde, 5 binden fazla MK82 güdümsüz bomba, 5 bin 400’den fazla MK84 savaş başlığı bombası, 1000 civarında GBU-39 küçük çaplı bomba ve güdümsüz bombaları güdümlü “akıllı” bombalara dönüştüren yaklaşık 3 bin JDAM (Müşterek Doğrudan Taarruz Mühimmatı) bulunuyor.

ABD, bir yandan bombaların sevkiyatını sürdürürken, bir yandan da dünya kamuoyu önünde tiyatro sergiliyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “Gazze’nin kuzeyinde yaşanan büyük sivil kaybı ve sivillerin yerlerinden edilmesi güneyde tekrarlanmamalı” şeklinde konuşmuş, İsrail’e “sivil kayıpları daha da azaltmaya yönelik planları uygulamaya koyması” çağrısı yapmıştı. Uluslararası Kriz Grubunun kıdemli danışmanı ve ABD Dışişleri Bakanlığı eski danışmanı Brian Finucane, söz konusu sevkiyata ilişkin, “Bu, Bakan (Anthony) Blinken ve diğerlerinin daha küçük çaplı bombaların kullanılması yönünde bildirdiği tavsiyelerle tutarsız görünüyor” ifadelerini kullandı. Finucane, söz konusu mühimmatların “yer altı sığınaklarını patlatmak için” kullanıldığını belirterek, “Sorun şu ki, bombayı attığınızda o tünellerin üzerinde yüz binlerce sivilin bulunduğu devasa bir mülteci kampı var. Sivillere verilen zararı da hesaba katmalısınız” dedi. Eski ABD Savunma Bakanı Yardımcısı ve Deniz Piyadeleri ve Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) subayı Mick Mulroy, “Bunlar, Afganistan ve Suriye’de açık, kentsel olmayan alanlarda yaptığımız savaşlarda tercih ettiğimiz silahlardır” dedi.