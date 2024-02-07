|
Dünya

İşgalciye silah ambargosu

Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) soykırım sanığı ilan ettiği İsrail'le anlaşmalı olan savunma sanayii ve teknoloji firmaları, sözleşmeleri feshetmeye başladı.

Dış Haberler
04:00 - 7/02/2024 الأربعاء
Güncelleme: 03:39 - 7/02/2024 الأربعاء
Yeni Şafak
İsrail'in 123 gündür devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 585'e yükseldi.
İsrail'in 123 gündür devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 585'e yükseldi.

Japonya'da havacılık ve savunma şirketi Itochu Aviation, İsrail menşeli askeri şirket Elbit Systems ile stratejik iş birliği mutabakat zaptını sonlandırmayı planladığını bildirdi. Itochu Baş Finans Direktörü Haçimura Tsuyoşi, UAD'nin İsrail'e yönelik ihtiyati tedbir kararları sonrası işbirliğini gözden geçirme kararı aldıklarını belirtti. Belçika'nın Valonya eyaleti de UAD'nin tedbir kararlarını gerekçe göstererek İsrail'e verilen silah ihracatı lisanslarını askıya aldı. Geçtiğimiz günlerde ülkedeki dört STK, eyalet Başbakanı Elio Di Rupo'ya silah ihracatını durdurması çağrısında bulunmuştu. UAD'nin İsrail'in soykırım yaptığına yönelik karar alması halinde, Tel Aviv yönetimi ile anlaşmalı olan tüm hükümetler ve uluslararası silah firmalarına suça ortak olmaktan dava açılabilecek.


#Uluslararası Adalet Divanı
#İsrail
#ambargo
#silah
1 ساعة قبل
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bugün Miraç Kandili... Kandilimiz mübarek olsun! En güzel, anlamlı, resimli Miraç Kandili mesajları 2024