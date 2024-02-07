İşgalciye silah ambargosu

Japonya'da havacılık ve savunma şirketi Itochu Aviation, İsrail menşeli askeri şirket Elbit Systems ile stratejik iş birliği mutabakat zaptını sonlandırmayı planladığını bildirdi. Itochu Baş Finans Direktörü Haçimura Tsuyoşi, UAD'nin İsrail'e yönelik ihtiyati tedbir kararları sonrası işbirliğini gözden geçirme kararı aldıklarını belirtti. Belçika'nın Valonya eyaleti de UAD'nin tedbir kararlarını gerekçe göstererek İsrail'e verilen silah ihracatı lisanslarını askıya aldı. Geçtiğimiz günlerde ülkedeki dört STK, eyalet Başbakanı Elio Di Rupo'ya silah ihracatını durdurması çağrısında bulunmuştu. UAD'nin İsrail'in soykırım yaptığına yönelik karar alması halinde, Tel Aviv yönetimi ile anlaşmalı olan tüm hükümetler ve uluslararası silah firmalarına suça ortak olmaktan dava açılabilecek.