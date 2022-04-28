İşi bitirmeden kafeden çıkmak yok!

Japonya’da faaliyet gösteren bir kafede 10 masa yazarlar için ayrıldı. Bu masaların sahiplerine sınırsız çay ve kahve ile yüksek hızlı internet hizmeti sağlandı. Müşterilerin yapması gereken şey, önlerindeki kağıda işlerini bitirmeyi planladıkları zamanı yazmaları. Bunun yanında müşterilere kontrol edilme seçeneği de sunuluyor.

Kolay, normal ve zor seçeneklerinden ‘kolay’ seçildiğinde görevliler müşteriye işini bitirip bitirmediğini soruyor. ‘Normal’de ise görevli müşteriyi saat başı kontrol ediyor. ‘Zor’ seçeneğinde de görevliler sık sık müşterinin arkasında bekleyip baskı oluşturuyor. Fiyatlandırma ise saat başı 300 yen (35 lira) olarak belirlenmiş durumda.