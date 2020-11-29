​İskeçe Müftüsü’ne ölüm tehdidi

Batı Trakya ırkçı bir saldırıya sahne oldu. İskeçe seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete'nin ailesiyle yaşadığı apartmanın asansörüne, Mete'yi hedef alan küfür ve tehdit içerikli ırkçı yazılar yazıldı.

Ahmet Mete

Asansör camına “H.A” imzasıyla Yunanca yazılan mesajda, “İyi Türk, ölü Türk'tür”, “Hoca, yüzüne ...” gibi ırkçı nefret mesajları ve hakaretler yer aldı. Olayı sosyal medya hesabından duyuran Mete, “Türklüğümüzü tasdik etmeleri takdire şayandır. Ancak 'azınlık rahattır, eşitlik vardır' diyenlerin bu gibi saldırıları görmeleri lazımdır. Azınlığa saldıran siyasetçiler, basın, bu durumlara hala üç maymunu mu oynayacaktır? Bina sakinleri, emniyeti aramış ve polisler ilgilenmiştir. Yetkililerin bunu dikkate almalarını umuyoruz” paylaşımında bulundu.

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