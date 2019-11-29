İskoçya'da uyuşturucu bağımlılığına karşı eroinle tedavi

İskoçya'da kabul edilen yeni uygulama ile uyuşturucu bağımlıları eroinle tedavi edilecek. İskoçya -'nın Glasgow şehri dünyanın "uyuşturucu kaynaklı ölüm başkenti" olarak biliniyor.Kentte başlatılan pilot uygulama ile kurulan tedavi merkezlerinde uyuşturucu bağımlılarına hemşireler tarafından eroin verilecek.

Haftanın yedi günü sabah 9 ila akşam 5 saatleri arasında hizmet verecek olan ve 1,5 milyon dolara mal olan yeni klinikte, bağımlılara gözetim altında eroin verilecek ancak yan terapiler ve tedaviler de uygulanacak.

Program ilk aşamada en vahim durumdaki 20 kadar bağımlı için uygulanacak ve alınan sonuçlara göre giderek daha düşük seviye bağımlılara yönelecek. Programın ikinci yılında bu sayının da ikiye katlanması bekleniyor.

Her gün iki defa ziyaret ve terapi seansı

Hastalar kliniği günde iki defa ve haftanın her günü ziyaret edecek. İhtiyaç duydukları doz ile birlikte terapi de görecekler. Zamanla terapideki ilerlemenin ve başarının artması ve dozların azalması öngörülüyor

Dünyada farklı ülkelerde de gözetim altında kronik bağımlılara uyuşturucu verilmesi uygulaması bulunuyor. Bu ülkelerin başında Avustralya, Kanada, Fransa İsviçre ve Almanya geliyor.