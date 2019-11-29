Dünya İskoçyada uyuşturucu bağımlılığına karşı eroinle tedavi
AVRUPA

İskoçya'da uyuşturucu bağımlılığına karşı eroinle tedavi

İskoçya'nın Glasgow şehrinde uygulamaya geçirilen bir program ile uyuşturucu bağımlılarına günde iki kez yasal şekilde eroin verilecek. Eroinin dozu hemşireler tarafından ayarlanacak. Uygulama ile bölgedeki aşırı dozdan kaynaklanan ölümlerin ve AIDS artışının önüne geçmesi hedefleniyor.

Haber Merkezi Diğer
İskoçya'da uyuşturucu bağımlıları eroinle tedavi edilecek.
İskoçya'da uyuşturucu bağımlıları eroinle tedavi edilecek.

İskoçya'da kabul edilen yeni uygulama ile uyuşturucu bağımlıları eroinle tedavi edilecek. İskoçya -'nın Glasgow şehri dünyanın "uyuşturucu kaynaklı ölüm başkenti" olarak biliniyor.Kentte başlatılan pilot uygulama ile kurulan tedavi merkezlerinde uyuşturucu bağımlılarına hemşireler tarafından eroin verilecek.

Haftanın yedi günü sabah 9 ila akşam 5 saatleri arasında hizmet verecek olan ve 1,5 milyon dolara mal olan yeni klinikte, bağımlılara gözetim altında eroin verilecek ancak yan terapiler ve tedaviler de uygulanacak.

Program ilk aşamada en vahim durumdaki 20 kadar bağımlı için uygulanacak ve alınan sonuçlara göre giderek daha düşük seviye bağımlılara yönelecek. Programın ikinci yılında bu sayının da ikiye katlanması bekleniyor.

Her gün iki defa ziyaret ve terapi seansı

Hastalar kliniği günde iki defa ve haftanın her günü ziyaret edecek. İhtiyaç duydukları doz ile birlikte terapi de görecekler. Zamanla terapideki ilerlemenin ve başarının artması ve dozların azalması öngörülüyor

Dünyada farklı ülkelerde de gözetim altında kronik bağımlılara uyuşturucu verilmesi uygulaması bulunuyor. Bu ülkelerin başında Avustralya, Kanada, Fransa İsviçre ve Almanya geliyor.

Sıkışıp kaldık

Sıkışıp kaldık

​Teröristlerin umutsuzluk ve karamsarlığı günlüklerine yansıdı.
Günde 1000 TL kazandıracak

Günde 1000 TL kazandıracak

Balon balığının 'ilaç için' ihraç edileceği haberi balıkçıları sevindirdi.
Turizmdesevindiren gelişme

Turizmde
sevindiren gelişme

​Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 14,47 arttı.
Belirgin<br>şekilde geriledi

Belirgin
şekilde geriledi

​Merkez Bankası ekonomi için güzel haberi verdi.
Dünya devleri<br>sıraya girdi

Dünya devleri
sıraya girdi

​Yüzde 100 yerli ve milli kaynaklarla üretildi.
İstenen<br>ceza belli oldu

İstenen
ceza belli oldu

Ceren hoca, öğrencisi tarafından öldürülmüştü.

Su zammına<br>ilginç savunma

Su zammına
ilginç savunma

"İndirim yapacağız" dedik "Zam yapmayacağız" demedik.

Araç sahipleri dikkat

Araç sahipleri dikkat

1 Aralık'ta başlıyor, cezası 625 lira.
Yatırımlar <br>yüzde 16,6 arttı

Yatırımlar
yüzde 16,6 arttı

Fuat Oktay'dan Türkiye'ye gelen yatırımlarla ilgili çarpıcı açıklama.
Ek ders <br>ücreti müjdesi

Ek ders
ücreti müjdesi

​Öğretmenler ara tatillerde de alabilecekler.
Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

​Gölün bu kadar popüler olmasının sebebi kuşkusuz nefes kesen manzarası.
5 Yunan polisi<br>beni 2 saat dövdü

5 Yunan polisi
beni 2 saat dövdü

​Yunanistan 68 kaçak göçmeni Türkiye'ye geri itti.
Devreyi kapattı

Devreyi kapattı

​G.Saray'a Falcao'dan bir kötü haber daha geldi.
4 ilde eş zamanlı operasyon

4 ilde eş zamanlı operasyon

​Organize suç örgütüyle ilgili 38 şüpheli gözaltına alındı.
Türk bankalarından dev satın alma

Türk bankalarından dev satın alma

Yüzde 85'i alınan JCR'deki hisse oranları belli oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.