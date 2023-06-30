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İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan olağanüstü toplantı kararı: İsveç'teki Kuran-ı Kerim yakma olayı ele alınacak

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsveç’in başkenti Stokholm’de 28 Haziran 2023 tarihinde Kur’an-ı Kerim’in yakılması olayını ele almak üzere 2 Temmuz tarihinde Cidde’de olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecek.

16:46 . 30/06/2023 Cuma
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İsveç'te Irak asıllı Salwan Momika isimli bir şahıs Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yaktı.

İsveç'te Irak asıllı Salwan Momika isimli bir şahıs Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yaktı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını ele almak üzere 2 Temmuz'da Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde olağanüstü toplantı düzenleyecek.



Çirkin eylemlere karşı tedbir alınacak

İİT'nin 2 Temmuz'da düzenlenmesi planlanan toplantıda, 28 Haziran'da İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya karşı tedbirler görüşülecek.


Türkiye, Suudi Arabistan, Gambiya, Pakistan, Moritanya ve Kamerun'un yer aldığı İİT İcra Komitesi üyesi ülkelerin yanı sıra tüm İİT üyesi ülkelerin daimi temsilcilerinin katılabileceği Olağanüstü Açık Katılımlı İcra Komitesi toplantısı, İİT Zirve Dönem Başkanı Suudi Arabistan'ın talebi üzerine gerçekleştirilecek.


Toplantıda, bu tür eylemlere karşı alınacak tedbirlerin görüşülmesi ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığa karşı ortak tavrın ortaya konması amaçlanıyor.




#İslam İşbirliği Teşkilatı
#İsveç
#Kuran-ı Kerim
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