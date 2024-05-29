İspanya, İrlanda ve Norveç doğru tarafta: Filistin'i resmen tanıdılar

Terör devleti İsrail'in ve siyonistlerin tehditlerine rağmen, üç Avrupa ülkesi İspanya, İrlanda ve Norveç dün resmen Filistin devletini tanıdı. Alınan kararlarla Filistin Devleti'ni tanıyan ülke sayısı 146'ya yükseldi. İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Bakanlar Kurulu toplantısında Filistin devletinin resmi olarak tanınması kararını onayladı. Hükümet Sözcüsü ve Eğitim Bakanı Pilar Alegria, "Özel bir Bakanlar Kurulu toplantısı oldu. Tarihi bir bir karar ve tek bir hedefi var. O da barışa katkı sağlamak" dedi. İspanya'nın, İrlanda ve Norveç'in eş zamanlı kararıyla Filistin'i tanıyan ülkelerden biri olduğunu kaydeden Alegria, "İspanya dönüm noktası olan, tarihi bir karar alarak, bu zamana kadar 143 olan Filistin devletini tanıyan ülkelerin arasına eklenmiştir. Bu, İspanya'nın, adalet, tutarlılık ve barış vaadiyle bağdaşan bir kararıdır" diye konuştu. Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide de ülkesinin Filistin devletini resmen tanıdığı bu "özel günü" Norveç-Filistin ilişkileri açısından bir dönüm noktası olarak niteledi. İki devletli çözüm konusunda İsrail’in "yapıcı taahhütte" bulunmamasını eleştiren Eide, ülkesinin "30 yılı aşkın süredir Filistin devletinin en güçlü savunucularından biri" olduğunu vurguladı.