|
Dünya

İspanya’da tarihi Gazze zirvesi: İsrail'i durdurun

Avrupa’da Gazze’deki soykırıma karşı duran ülkelerin başında gelen İspanya bugün İslam İşbirliği Teşkilatı ile Arap Ligi Temas Grubu’nun toplantısına ev sahipliği yapacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupalı temsilcilerin de yer alacağı toplantıda Türkiye’nin ateşkes ve iki devletli çözüm çabalarına destek arayacak. Madrid’in, 1991 yılında iki devletli çözüm arayışları konusunda dönüm noktası sayılan Madrid Konferansı’na ev sahipliği yapması dolayısıyla da sembolik anlamı var.

Muhammed Vefa Yürekli
04:00 - 13/09/2024 Cuma
Güncelleme: 03:00 - 13/09/2024 Cuma
Yeni Şafak
Gazze Temas Grubu’nun bir önceki toplantısı 28 Nisan’da Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenmişti.
Gazze Temas Grubu’nun bir önceki toplantısı 28 Nisan’da Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenmişti.

İsrail’in 11 aydır yaptığı soykırıma karşı Avrupa’da en güçlü tepkiyi veren, sergilediği duruş ile Batı adına yok olmaya yüz tutmuş medeniyet değerlerini yaşatan ve Filistin davasını en yüksek sesle dillendiren İspanya, bugün İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Temas Grubu toplantısına ev sahipliği yapacak. Madrid’de düzenlenecek toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da iştirak edecek. Madrid, İspanya'nın 1991 yılında iki devletli çözümün hayata geçirilmesinde dönüm noktası sayılan Madrid Konferansı'na ev sahipliği yapmış olması sebebiyle sembol bir kent olarak kabul görüyor.

TARİHİ KARARLAR ALINACAK

13 Eylül 1993’te Filistin ile İsrail arasında imzalanan Oslo Barış Anlaşması'nın yıl dönümünde gerçekleşecek toplantıda, tarihi kararlar alınması bekleniyor. İngiltere ve Kanada’nın İsrail’e karşı silah ihracatı lisanslarını askıya alması sonrası gerçekleştirilen toplantıda, başta silah ambargosu, ticari kısıtlama ve siyasi yaptırımlar olmak üzere soykırımı sona erdirmek adına atılabilecek adımlar görüşülecek. Toplantıya İİT-Arap Ligi Temas Grubu dışişleri bakanlarının yanı sıra Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Arap Ligi Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Nijerya ve İrlanda'dan da temsilciler katılacak. Toplantı kapsamında İİT-Arap Ligi Temas Grubu dışişleri bakanları ve diğer temsilcilerin, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez tarafından da kabul edilmesi öngörülüyor.

KÜRESEL SİLAH AMBARGOSU

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, toplantıda Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik İsrail saldırılarının acil ve kalıcı ateşkesle sona erdirilmesi, Filistin'in devlet olarak tanınması çabalarının sürdürülmesi ve iki devletli çözüm sürecinin canlandırılması konularının ele alınacağı belirtildi. Bunların yanı sıra İsrail’e karşı küresel silah ambargosu, İsrail ordusuna yönelik yaptırımlar ve Batı Şeria’daki yerleşimci hareketine karşı atılabilecek adımların da toplantıda görüşülmesi bekleniyor.

FİLİSTİN’İN TAM BM ÜYELİĞİ GÜNDEMDE

Türkiye, öncelikle Gazze'de ateşkesin sağlanarak insani yardımların kesintisiz şekilde Gazze'ye ulaştırılması ve aynı zamanda iki devletli çözüm yolunda gerekli adımların atılmasını hedefliyor. Bu temel hedefler doğrultusunda Bakan Fidan, uluslararası toplumun İsrail'e baskı kurması, Uluslararası Adalet Divanı’ndaki davaya daha fazla ülkenin müdahil olması ve Filistin'in Birleşmiş Milletler'e üye olması ve devlet olarak tanınması konularını gündeme getirecek.

BORRELL DE AB ADINA KATILACAK

Toplantıya ev sahipliği yapan İspanya’nın yanı sıra Norveç, Slovenya ve İrlanda son dönemde Filistin’i devlet olarak tanıyan ülkeler olarak toplantıya üst düzey temsilci gönderdi. Borrell’in AB’yi temsilen toplantıya katılacak olması, soykırımı durdurmak için uluslararası arenada ciddi adımlar atılacağının göstergesi olarak yorumlandı. Borrell daha önce de AB ülkelerine İsrail'e silah ihracatını durdurma çağrısı yapmıştı.

Kanı durdurmakla görevliler

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 11 Kasım 2023'te düzenlenen İİT-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne Türkiye'nin aralarında bulunduğu 8 ülke ile iki örgütün genel sekreterleri katılmıştı. Toplantıda temas grubu, “Tüm üye devletler adına Gazze'deki savaşı durdurmak için uluslararası girişimlerde bulunma ile kalıcı ve kapsamlı barışın sağlanması adına ciddi ve gerçek bir siyasi süreç başlatmakla” görevlendirilmişti. Bu kapsamda Madrid'in de aralarında olduğu çeşitli merkezlerde Gazze'ye saldırıların durdurulmasını teminen ortak girişimlerde bulunulmuştu.



Madrid'de kritik Gazze toplantısı: Dışişleri Bakanı Fidan İİT-AL Temas Grubu'na katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi (İİT-AL) Temas Grubu'nun 13 Eylül 2024 tarihinde Madrid'de düzenlenecek geniş katılımlı toplantısına iştirak edecek. Toplantıda, Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik İsrail saldırılarının acil ve kalıcı bir ateşkesle sona erdirilmesi, Filistin'in devlet olarak tanınması çabalarının sürdürülmesi ve iki devletli çözüm sürecinin canlandırılması konuları görüşülecek. Toplantı marjında, İİT-AL Temas Grubu Dışişleri Bakanları ve toplantıya katılacak diğer temsilcilerin, İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sanchez tarafından da kabul edilmesi öngörülüyor. İspanya'nın bu konuda İslam ülkeleriyle tarihi bağları kadar, iki devletli çözümün uygulamaya geçişinde mihenk taşlarından biri olarak görülen Madrid Konferansı'na 1991 yılında ev sahipliği yapmış olması ve 13 Eylül tarihinin 1993 yılında Filistin ve İsrail arasında imzalanan Oslo Barış Anlaşması'nın yıl dönümünü teşkil etmesi de bu toplantı çerçevesinde önem taşıyor.



#Gazze
#Hakan Fidan
#İspanya
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TOKİ Malatya 2+1, 3+1 konut belirleme kura sonuçları isim listesi