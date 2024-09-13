İspanya’da tarihi Gazze zirvesi: İsrail'i durdurun

İsrail’in 11 aydır yaptığı soykırıma karşı Avrupa’da en güçlü tepkiyi veren, sergilediği duruş ile Batı adına yok olmaya yüz tutmuş medeniyet değerlerini yaşatan ve Filistin davasını en yüksek sesle dillendiren İspanya, bugün İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Temas Grubu toplantısına ev sahipliği yapacak. Madrid’de düzenlenecek toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da iştirak edecek. Madrid, İspanya'nın 1991 yılında iki devletli çözümün hayata geçirilmesinde dönüm noktası sayılan Madrid Konferansı'na ev sahipliği yapmış olması sebebiyle sembol bir kent olarak kabul görüyor.

TARİHİ KARARLAR ALINACAK

13 Eylül 1993’te Filistin ile İsrail arasında imzalanan Oslo Barış Anlaşması'nın yıl dönümünde gerçekleşecek toplantıda, tarihi kararlar alınması bekleniyor. İngiltere ve Kanada’nın İsrail’e karşı silah ihracatı lisanslarını askıya alması sonrası gerçekleştirilen toplantıda, başta silah ambargosu, ticari kısıtlama ve siyasi yaptırımlar olmak üzere soykırımı sona erdirmek adına atılabilecek adımlar görüşülecek. Toplantıya İİT-Arap Ligi Temas Grubu dışişleri bakanlarının yanı sıra Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Arap Ligi Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Nijerya ve İrlanda'dan da temsilciler katılacak. Toplantı kapsamında İİT-Arap Ligi Temas Grubu dışişleri bakanları ve diğer temsilcilerin, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez tarafından da kabul edilmesi öngörülüyor.

KÜRESEL SİLAH AMBARGOSU

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, toplantıda Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik İsrail saldırılarının acil ve kalıcı ateşkesle sona erdirilmesi, Filistin'in devlet olarak tanınması çabalarının sürdürülmesi ve iki devletli çözüm sürecinin canlandırılması konularının ele alınacağı belirtildi. Bunların yanı sıra İsrail’e karşı küresel silah ambargosu, İsrail ordusuna yönelik yaptırımlar ve Batı Şeria’daki yerleşimci hareketine karşı atılabilecek adımların da toplantıda görüşülmesi bekleniyor.

FİLİSTİN’İN TAM BM ÜYELİĞİ GÜNDEMDE

Türkiye, öncelikle Gazze'de ateşkesin sağlanarak insani yardımların kesintisiz şekilde Gazze'ye ulaştırılması ve aynı zamanda iki devletli çözüm yolunda gerekli adımların atılmasını hedefliyor. Bu temel hedefler doğrultusunda Bakan Fidan, uluslararası toplumun İsrail'e baskı kurması, Uluslararası Adalet Divanı’ndaki davaya daha fazla ülkenin müdahil olması ve Filistin'in Birleşmiş Milletler'e üye olması ve devlet olarak tanınması konularını gündeme getirecek.

BORRELL DE AB ADINA KATILACAK

Toplantıya ev sahipliği yapan İspanya’nın yanı sıra Norveç, Slovenya ve İrlanda son dönemde Filistin’i devlet olarak tanıyan ülkeler olarak toplantıya üst düzey temsilci gönderdi. Borrell’in AB’yi temsilen toplantıya katılacak olması, soykırımı durdurmak için uluslararası arenada ciddi adımlar atılacağının göstergesi olarak yorumlandı. Borrell daha önce de AB ülkelerine İsrail'e silah ihracatını durdurma çağrısı yapmıştı.

Kanı durdurmakla görevliler

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 11 Kasım 2023'te düzenlenen İİT-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne Türkiye'nin aralarında bulunduğu 8 ülke ile iki örgütün genel sekreterleri katılmıştı. Toplantıda temas grubu, “Tüm üye devletler adına Gazze'deki savaşı durdurmak için uluslararası girişimlerde bulunma ile kalıcı ve kapsamlı barışın sağlanması adına ciddi ve gerçek bir siyasi süreç başlatmakla” görevlendirilmişti. Bu kapsamda Madrid'in de aralarında olduğu çeşitli merkezlerde Gazze'ye saldırıların durdurulmasını teminen ortak girişimlerde bulunulmuştu.















