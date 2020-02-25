İspanya'ya tatile gelen İtalyan doktorda koronavirüs tespit edildi

Kanarya Adaları grubundan Tenerife'nin güneyine tatil için gelen ve kendisini kötü hissederek hastaneye kaldırılan bir İtalyan vatandaşına yapılan koronavirüs testinde pozitif sonucun çıktığı bildirildi.

Salgın dünyada 79 binden fazla kişide görüldü.

Kanarya Adaları özerk yönetimi yetkilileri, söz konusu İtalyan doktorun hastaneye geldiği andan itibaren Kovid-19 protokolü gereği karantinaya alındığını belirterek, öncesinde temasa geçmiş olabileceği kişilerin araştırıldığını duyurdu.

OYNAT 04:40 Dünyada Koronavirüs alarmı: 11 milyonluk şehir karantinaya alındı Dünya bilim kurgu filmlerine konu olacak bir tehditle karşı karşıya. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan salgın kısa sürede birçok ülkeye sıçradı, 11 milyon kişinin yaşadığı şehir karantinaya alındı. Peki koronavirüs nasıl ortaya çıktı ve insanlığı hangi boyutta tehdit ediyor? BiP'te paylaş

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TATİL ADALARINDA KORONAVİRÜSE RASTLANDI

İspanya'da bu zamana kadar benzer bir şekilde turist olarak Kanarya Adaları ve Balear Adalarına gelen iki kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştı. Alman ve İngiliz vatandaşları olan bu kişiler, tedavilerinin ardından testlerinin negatif çıkmasıyla taburcu edilmişti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Çinli doktorların #koronavirüs tespiti. REKLAM DÜNYA (@yenisafakdunya)'in paylaştığı bir gönderi ( 17 Şub, 2020, 5:00öö PST )

ROMA'DA TOPLANMALARI ÖNGÖRÜLÜYOR

Avrupa Birliği (AB) ülkelerini alarma geçiren İtalya'daki Kovid-19 vakalarından dolayı İtalya, Slovenya, Fransa, Avusturya, Almanya ve İsviçre sağlık bakanlarının bugün Roma'da toplanmaları öngörülüyor.

Ayrıca Avusturya, Çekya ve Macaristan gibi bazı ülkeler, İtalya'daki Kovid-19 nedeniyle ek tedbirler aldıklarını açıkladı.