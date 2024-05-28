İspanyol bakandan İspanya, İrlanda ve Norveç'i hedef alan İsrailli bakana sert tepki: Yalan, rezil, provokatör!

Albares, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere açıklama yaptı.
Albares, bundan sonraki süreç için ise "Öncelik ateşkes. Bu olmadan adım atmak imkansız. Ateşkes sağlanmadan kimse parmağını kımıldatmıyor. Barış ve iki devletli çözümü konuşmamız için ateşkes sağlanmalıdır." dedi.
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Bakan Albares, Orta Doğu'da barış için tek yolun iki devletli çözüm olduğunu, bu nedenle Filistin devletini tanıdıklarını vurguladı.
Albares ayrıca Uluslararası Adalet Divanının, Refah'a yönelik saldırılarını durdurması için İsrail'e karşı aldığı tedbir kararlarının uygulanmasının zorunlu olduğunu, bunun takibinin AB tarafından da yapıldığını ve İspanya olarak buna destek verdiklerini yineledi.