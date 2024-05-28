İspanyol bakandan İspanya, İrlanda ve Norveç'i hedef alan İsrailli bakana sert tepki: Yalan, rezil, provokatör!

"İspanya'nın bugün itibarıyla bulunduğu yer, dünyadaki çoğunluğun arasına dahil olmaktır. İspanya, tarihin doğru tarafında yer almıştır. Filistin devletini tanıyan ülkelerin sayısı bugün 146'ya çıkmıştır. Bunların 8'i de AB ülkesidir"

diyen Albares, Slovenya'nın da yakın zamanda Filistin devletini tanıyacağını ve ne kadar çok ülke bunu yaparsa barışa ulaşmanın o kadar yakın olacağını ifade etti.