İsrail 2014'ten beri Hamas’ın elinde esir olan askerinin cesedini teslim aldı

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Kızılhaç'ın esirin cenazesine ait tabutu, İsrail ordusuna ulaştırdığı belirtildi. Ordu tarafından teslim alınan İsrailli esirin cesedinin, kimlik tespiti için Ulusal Adli Tıp Enstitüsüne götürüleceği aktarıldı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından gün içinde yapılan açıklamaya göre, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında esir asker Hadar Goldin'in cesedinin Refah kentindeki Yebna Mülteci Kampı'nda olduğu tespit edilmişti.