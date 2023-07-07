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Dünya

İsrail askerleri Nablus'a düzenledikleri baskında 2 Filistinliyi öldürdü

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'un Eski Şehir bölgesine düzenlediği baskında 2 Filistinli hayatını kaybetti, bir Filistinli yaralandı.

09:46 . 7/07/2023 Cuma
AA
İsrailli takviye kuvvetlerin de Kudüs Caddesi'nden kente girerek Eski Şehir bölgesine doğru ilerlediği aktarıldı.

İsrailli takviye kuvvetlerin de Kudüs Caddesi'nden kente girerek Eski Şehir bölgesine doğru ilerlediği aktarıldı.


Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Nablus'un Eski Şehir bölgesine baskın düzenleyerek bir evi ablukaya aldı. Bunun üzerine İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede çıktı.

İsrailli takviye kuvvetlerin de Kudüs Caddesi'nden kente girerek Eski Şehir bölgesine doğru ilerlediği aktarıldı.


Filistin Kızılay'ından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin baskınında 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.



Açıklamada, sırtına ve ayağına gerçek mermi isabet eden bir yaralının da hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.


İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın Cenin kentine 3 Temmuz'da başlattığı ve yaklaşık 48 saat sürdürdüğü saldırılar, bölgede büyük yıkıma yol açmıştı.


Saldırılarda 4'ü çocuk 12 Filistinli hayatını kaybetmiş, 20’si ağır olmak yaklaşık 120 kişi yaralanmıştı.




#Baskın
#İsrail
#Nablus
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