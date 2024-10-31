İsrail Gazze'de Endonezya Hastanesi ve iki okulun çevresine saldırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9. Uluslararası Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'nde konuştu. Gazze'deki soykırıma değinen Erdoğan, " Birkaç ülke dışında, üzülerek söylüyorum, İslam dünyasından güçlü bir tepki yükselmiyor. Bu dağınıklığın da tarihe kaydedildiği unutulmamalı" ifadelerini kullandı. Gazze soykırımı dünyadaki tüm maskeleri indirmiştir" diyen Erdoğan, "Dünyanın dört bir yanında hayatta kalma mücadelesi veren mazlumların, mağdurların, Türkiye'den ve bu ümmetten ümidi var. Bu ümitleri boşa çıkaramayız" açıklamasında bulundu.