Terör devleti İsrail güçlerinin, Gazze’ye yönelik saldırıları kesintisiz devam ederken, bölgeyi insansızlaştırmak amacıyla okulları ve hastaneleri vurmaya ve boşaltmaya devam ediyor. Daha önce Hamas’ın karargahı olduğu iddiasıyla Şifa hastanesini basan ve tarumar eden ancak bir şey bulamayan işgalci gücün, Gazze’nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesi’ni kendisi için bir karargaha dönüştürdüğü ortaya çıktı. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yayımladığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, El-Avde Hastanesi’ni askeri üsse dönüştürdüğünü belirtti.

Personeli canlı kalkan yaptı

İsrail güçlerinin, kuşattıkları hastanedeki 80 sağlık personeli, 40 hasta ve yerinden edilen 120 kişiyle beraber yaklaşık 240 kişiyi su, yemek ve ilaç olmadan hastane içinde ablukaya aldığını söyleyen Kudra, hastanede bölümler arası hareket etmenin de engellendiği bilgisini verdi. İşgalci gücün alıkoyduğu kişileri, canlı kalkan olarak kullandığı değerlendiriliyor. Kudra, ayrıca Avde Hastanesi Müdürü Ahmed el-Muhenna başta olmak üzere 6 hastane çalışanı ile bir hasta ve refakatçisinin de İsrail tarafından bilinmeyen bir yerde tutulduğunu belirtti. Haaretz gazetesi önceki gün, işgal güçlerinin Gazze’de rehin aldığı Filistinlileri Biru’s Sebi’de bulunan Sde Teyman Askeri Üssü’nde tuttuğunu yazmıştı.

Bir hastane daha işlevsiz kaldı

Öte yandan işgalci güç bölgenin kuzeyindeki Kemal Advan hastanesini tamamen işlevsiz kıldı. Dünya Sağlık Örgütünden yapılan açıklamasa, İsrail güçlerinin sürekli baskınları sonrasında, yeni doğan bebekler dahil tüm hastaların tahliye edildiği belirtildi. Yetkililer, yeni doğan iki bebeğin ailelerinin yanına verildiğini de açıkladı.

Buldozerlerle ezdi

İşgalci güç geçtiğimiz günlerde Kemal Advan hastanesine buldozerlerle girmiş ve hastane bahçesinde kurulu çadırlarda barınan, aralarında yaralıların da bulunduğu Filistinlileri canlı canlı toprağa gömdüğü ortaya çıkmıştı. Canice olayda en az 20 Filistinli’nin can verdiği kaydedilmişti.

Yargısız infazlar

İşgalci gücün daha önce Gazze’de baskın düzenleyip, üsse dönüştürdüğü okul gibi kamu binalarında da insanlık suçlarına imza attığı biliniyor. Euro-Med Monitor adlı insan hakları kuruluşunun raporunda, işgalci gücün okulları yargısız infazlar ve işkence amaçlı kullandığı tespit edilmişti.







