Dünya İsrail hükümetinden Netflixe tepki Farha filmi krize neden oldu
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İsrail hükümetinden Netflix’e tepki: 'Farha' filmi krize neden oldu

Netflix'in, 1948'de İsrail askerlerinin, Filistinli bir aileyi öldürmesini anlatan Ürdün yapımı "Farha" isimli filmi yayınlamasına, İsrail yönetiminden sert tepki geldi. Maliye Bakanı Avigdor Lieberman, yaptığı açıklamada "Netflix'in İsrail askerlerine karşı nefreti teşvik eden filmi yayınlaması çılgınlıktır" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
İsrail hükümetinden Netflix’e tepki: Farha filmi krize neden oldu
Farha

Netflix'te yayınlanan Farha isimli film İsrail yönetiminin tepkisini çekti. Maliye Bakanı Avigdor Lieberman Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Netflix'in, İsrail askerlerine karşı nefreti teşvik etmeyi ve asılsız bahaneler üretmeyi amaçlayan bir filmi yayınlaması çılgınlıktır." ifadesini kullandı.

YALANLARLA DOLU OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

İsrail askerlerinin, itibarının zedelenmesine izin vermeyeceklerini belirten Lieberman, filmin provokatif ve İsrail askerlerine karşı yalanlarla dolu olduğunu dile getirdi.

'İSRAİL ASKERİNİN İTİBARINI ZEDELEYECEK'

Liberman ayrıca filmin Yafa'daki Saraya Tiyatrosu'nda da gösterilmesi kararıyla ilgili, "İsrail, uluslararası ve İsrailli sanat çalışmalarının sergileneceği yerdir ama şüphesiz ki vatandaşların güvenliği için gece gündüz çalışan İsrail askerleri ile güvenlik güçlerinin itibarının zedeleneceği yer değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Liberman, Maliye Bakanlığındaki yetkililere, Saraya Tiyatrosu'na ayrılan bütçenin geri çekilmesi için gereken işlemleri başlatma talimatı verdiğini kaydetti.

"UTANÇ LEKESİ" OLARAK TANIMLADI

İsrail Kanal 12 Televizyonuna göre ise İsrail Kültür Bakanı Hili Tropper, filmin söz konusu tiyatroda gösterilmesini "utanç lekesi" olarak tanımladı.

14 YAŞINDAKİ FİLİSTİNLİ BİR KIZ ÇOCUĞUNUN HİKAYESİ

Ürdünlü yönetmen Darin Sallam'ın imzasını taşıyan Farha (mutluluk) filmi, İsrail askerlerinin, 1948'de köyüne düzenlediği baskına ve sivilleri katletmesine tanık olan 14 yaşındaki Filistinli bir kız çocuğunun hikayesini anlatıyor.

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