Dünya İsrail işgal güçleri Gazzede 36 kişiyi yaraladı
ORTADOĞU

İsrail işgal güçleri Gazze'de 36 kişiyi yaraladı

İsrail işgal güçleri Gazze'de düzenlenen barışçıl 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' gösterilerine saldırdı. İşgal güçleri gösterilere gerçek mermi ile saldırdı, 36 kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA
İsrail işgal güçleri gösterilere gerçi mermi ile saldırıyor.
İsrail işgal güçleri gösterilere gerçi mermi ile saldırıyor.

İsrail işgal güçlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin doğu sınırında düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine saldırısında 36 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğusunda düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine müdahale eden İsrail askerlerinin, 24'ü gerçek mermiyle olmak üzere 36 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.

Açıklamada yaralıların sağlık durumlarına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere saldırısında şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

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