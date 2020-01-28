İsrail işgal güçleri Ürdün Vadisi'ne ek asker gönderecek

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan durum değerlendirmesinin ardından Ürdün Vadisi'ndeki birliklere piyade asker takviyesi yapılması kararlaştırıldı." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, bölgeye gönderilecek ek asker sayısı ve zamanına ilişkin ise detay verilmedi.
- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 17 Eylül 2019'da yapılan erken seçimler öncesi Filistin toprağı olan Ürdün Vadisi'ni ülkesine "ilhak" edeceği vaadinde bulunmuştu.
Netanyahu, 2 Mart'ta tekrarlanacak erken seçim için hazırladığı kampanyasında da söz konusu "ilhak" vaadini yinelemişti.
İsrail ordusunun Ürdün Vadisi'ne ek asker gönderme kararının ABD Başkanı Trump'ın sözde barış planını açıklamasına saatler kala alınması dikkati çekti.
Trump, Başbakan Netanyahu ile Beyaz Saray'da dün yaptığı görüşmede, İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" iddiasıyla hazırladığı sözde barış planını bugün açıklayacağını belirtmişti.
Trump'ın öne sürdüğü "Yüzyılın Anlaşması" tartışılmaya devam ediyor
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: "İnsanların neden bu planın sadece İsrail'in hoşuna gidecek bir plan olduğunu düşüneceğini anlıyorum @Hasanhhiz anlattı: Bahreyn’de Filistin’i parçalayacaklar pic.twitter.com/hBlu9J2Oc2
Trump'ın öne sürdüğü "Yüzyılın Anlaşması" tartışılmaya devam ediyor