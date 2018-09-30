İsrail işkence altında şehit edilen Filistinlinin naaşını teslim etti İsrail, 18 Eylül'de gözaltına alındıktan birkaç saat sonra işkence altında şehit olan Filistinlinin naaşını ailesine teslim etti.

Haber Merkezi 30 Eylül 2018, 23:56 Son Güncelleme: 01 Ekim 2018, 00:06 AA