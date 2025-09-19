İsrail kurumlarından Kızılhaç'a yasak: Güvenliği tehlikeye atabilir

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana uyguladığı Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) İsrail cezaevlerinde şartları her geçen gün kötüleştirilen Filistinli tutsakları ziyaret etmesine yönelik talebini reddetti.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, Yüksek Mahkeme'ye güvenlik kurumlarının ve bakanlıkların görüşlerini aktaran bir dilekçe sundu.

Dilekçede İsrail ordusu, İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak), Ulusal Güvenlik Konseyi, Savunma, Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları tarafından konuya ilişkin ortak bir tutum belirlendiği kaydedilerek, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirler Kızılhaç temsilcileri tarafından ziyaret edilene kadar Filistinli tutsakların ziyaret edilmesine izin verilmemesi gerektiği belirtildi.





Aşırı sağcı bakan, Kızılhaç'ın ziyaretine karşı çıkıyor

Filistinli tutsakların cezaevlerindeki şartlarının kötüleştirilmesinin gerekliliğini savunan aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de Kızılhaç'ın Filistinli tutsakları ziyaret etmesine sert bir şekilde karşı çıktığını söyledi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ben-Gvir'in itirazı nedeniyle Kızılhaç'ın Filistinli tutsakları ziyaretine ilişkin öneriyi geri çekti.

İsrail Cezaevi Servisi yetkilileri, Kızılhaç'ın Filistinli esirleri ziyaret etmesinin tesislerin ve cezaevi personelinin güvenliğini tehlikeye atacağı yönünde istihbarat aldıklarını iddia etti.





Kızılhaç, 7 Ekim 2023'ten beri Filistinli tutsakları ziyaret edemiyor

Tel Aviv yönetimi, 7 Ekim 2023'te Kızılhaç'ın Filistinli tutsakları ziyaret etmesini yasaklamış, tutsaklar hakkında örgüte bilgi vermeyi de durdurmuştu.

Ben-Gvir'in girişimiyle Gazze'deki İsrailli esirlerin koşullarını olumsuz etkileyeceği eleştirilerine rağmen Filistinli tutsakların hapishanelerdeki koşulları sertleştirilmişti.

İsrail Yüksek Mahkemesi'ne Kızılhaç'ın Filistinli tutsakları ziyaret etmesine yönelik engellemenin hukuki olmadığını belirten ve izin verilmesini talep eden bir dilekçe sunulmuştu.

İsrail hükümeti, mahkemeye yapılan başvuruya vereceği cevaba, Ağustos ayında 20'nci kez erteleme talep etmişti.







