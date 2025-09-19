Yeni Şafak
'İlk Ders Gazze' olsun

‘İlk Ders Gazze’ olsun

Saliha Engin
04:00 19/09/2025, Cuma
G: 19/09/2025, Cuma
Filistin’e Destek Platformu
Filistin’e Destek Platformu

Filistin’e Destek Platformu, İslam Ülkeleri Akademisyenler ve Yazarlar Birliği (AYBİR), Eğitim-Bir-Sen, Türkiye Maarif Vakfı ve Uluslararası Filistin Dayanışma Birliği’nin (UFİDAP), 2025-2026 akademik yılı öncesi üniversitelere yönelik bir çağrı toplantısı düzenlendi.

Eyüpsultan Bahariye Mevlevihanesi’nde gerçekleşen toplantıda, üniversitelerde ilk derslerin “Gazze” temalı olması talep edildi.

DÜNYA CANLI OLARAK İZLİYOR

Toplantının ortak açıklamasını AYBİR Başkanı Doç. Dr. Ebubekir Ceylan yaptı. Ceylan, Gazze’de yaşananların ikinci yılına girdiğini belirterek, İsrail’in uluslararası hukuku hiçe sayarak kadın, çocuk, yaşlı demeden katliamlarını sürdürdüğünü ifade etti. “Bu soykırım, 21. yüzyılda insanlığın gözleri önünde canlı olarak izlediği bir drama dönüşmüştür” diyen Ceylan, Gazze’ye yönelik kara harekâtının da saldırıların boyutunu derinleştirdiğini söyledi.

AKADEMİK BOYKOT ÇAĞRISI

Toplantının ana vurgusu, üniversitelerin yeni akademik yıl açılış derslerinde “İlk Ders Filistin” temasını işlemeleri yönünde oldu. Ceylan, “Üniversitelerimiz akademik objektiflik açmazını bırakmalı ve tarihin doğru tarafında yer almalıdır” dedi. Üniversitelerde hala İsrail ile iş birliğini sürdüren yönetimlerin varlığına dikkat çekilerek bu ilişkilerin sonlandırılması gerektiği vurgulandı.



