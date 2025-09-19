‘İlk Ders Gazze’ olsun

Toplantının ortak açıklamasını AYBİR Başkanı Doç. Dr. Ebubekir Ceylan yaptı. Ceylan, Gazze’de yaşananların ikinci yılına girdiğini belirterek, İsrail’in uluslararası hukuku hiçe sayarak kadın, çocuk, yaşlı demeden katliamlarını sürdürdüğünü ifade etti. “Bu soykırım, 21. yüzyılda insanlığın gözleri önünde canlı olarak izlediği bir drama dönüşmüştür” diyen Ceylan, Gazze’ye yönelik kara harekâtının da saldırıların boyutunu derinleştirdiğini söyledi.