İsrail Lübnan'da da arkasında büyük bir enkaz bıraktı

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesine yönelik iki ay süren saldırıları, yüzlerce binanın yerle bir olduğu ve binlerce konutun yaşanamaz hale geldiği büyük bir yıkıma yol açtı.
Hizbullah’ın kalesi olarak bilinen Dahiye’de İsrail hava saldırıları, altyapıya ve sivil alanlara ciddi hasar verirken, bölge üzerindeki İsrail dronlarının uçuşları devam ediyor. Lübnan basını, saldırılar nedeniyle 100’den fazla binanın çökme tehlikesi altında olduğunu bildiriyor.
27 Eylül - 27 Kasım tarihleri arasında süren operasyonlarda İsrail ordusu, Hizbullah’ın üst düzey liderlerini hedef aldı. Eski Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, halefi Haşim Safiyyuddin ve Rıdvan Gücü komutanlarından İbrahim Akil bu saldırılarda hayatını kaybetti.
Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım’da varılan ateşkes anlaşması, Lübnan ordusunun 60 gün içinde İsrail’in işgal ettiği bölgelerde konuşlanmasını öngörüyor.
Lübnan Sağlık Bakanlığı’na göre, 8 Ekim 2023’ten bu yana gerçekleşen saldırılarda, 1106’sı kadın ve çocuk, 222’si sağlık çalışanı olmak üzere en az 4 bin 61 kişi yaşamını yitirdi, 16 bin 661 kişi yaralandı. Dahiye’de durum değerlendirme ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.