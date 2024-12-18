İsrail Lübnan'da da arkasında büyük bir enkaz bıraktı

Hizbullah’ın kalesi olarak bilinen Dahiye’de İsrail hava saldırıları, altyapıya ve sivil alanlara ciddi hasar verirken, bölge üzerindeki İsrail dronlarının uçuşları devam ediyor. Lübnan basını, saldırılar nedeniyle 100’den fazla binanın çökme tehlikesi altında olduğunu bildiriyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı’na göre, 8 Ekim 2023’ten bu yana gerçekleşen saldırılarda, 1106’sı kadın ve çocuk, 222’si sağlık çalışanı olmak üzere en az 4 bin 61 kişi yaşamını yitirdi, 16 bin 661 kişi yaralandı. Dahiye’de durum değerlendirme ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.