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İsrail Lübnan'da da arkasında büyük bir enkaz bıraktı

İsrail Lübnan'da da arkasında büyük bir enkaz bıraktı

Esmanur Tuna Sarraç
17:5118/12/2024, Çarşamba
G: 18/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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İsrail ile yapılan barış anlaşmasından sonra Dahiye bölgesine dönen Lübnanlılar, harabeye dönen şehirle karşılaştı.
İsrail ile yapılan barış anlaşmasından sonra Dahiye bölgesine dönen Lübnanlılar, harabeye dönen şehirle karşılaştı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesine yönelik iki ay süren saldırıları, yüzlerce binanın yerle bir olduğu ve binlerce konutun yaşanamaz hale geldiği büyük bir yıkıma yol açtı.

Hizbullah’ın kalesi olarak bilinen Dahiye’de İsrail hava saldırıları, altyapıya ve sivil alanlara ciddi hasar verirken, bölge üzerindeki İsrail dronlarının uçuşları devam ediyor. Lübnan basını, saldırılar nedeniyle 100’den fazla binanın çökme tehlikesi altında olduğunu bildiriyor.

İsrail ordusunun 2 ay boyunca hedef aldığı Lübnan'ın Dahiye bölgesinde yüzlerce bina yerle bir oldu.

27 Eylül - 27 Kasım tarihleri arasında süren operasyonlarda İsrail ordusu, Hizbullah’ın üst düzey liderlerini hedef aldı. Eski Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, halefi Haşim Safiyyuddin ve Rıdvan Gücü komutanlarından İbrahim Akil bu saldırılarda hayatını kaybetti.

İsrail'in saldırılarında yüzlerce bina ve binlerce konut, ikamet edilemez hale geldi.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım’da varılan ateşkes anlaşması, Lübnan ordusunun 60 gün içinde İsrail’in işgal ettiği bölgelerde konuşlanmasını öngörüyor.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yürürlüğe girmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı’na göre, 8 Ekim 2023’ten bu yana gerçekleşen saldırılarda, 1106’sı kadın ve çocuk, 222’si sağlık çalışanı olmak üzere en az 4 bin 61 kişi yaşamını yitirdi, 16 bin 661 kişi yaralandı. Dahiye’de durum değerlendirme ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

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