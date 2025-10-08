Yeni Şafak
İsrail mahkemesi Sumud Filosu'nda yasa dışı alıkonan İspanyol aktivistin gözaltı süresini uzattı

15:338/10/2025, Çarşamba
AA
Alıkonduğu sırada bir İsrailli görevliyi "ısırdığı" suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan Seruya'nın hakkındaki iddiaları reddettiği ifade edildi.
Alıkonduğu sırada bir İsrailli görevliyi "ısırdığı" suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan Seruya'nın hakkındaki iddiaları reddettiği ifade edildi.

İsrail mahkemesinin yasa dışı ablukayı kırmak ve Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve uluslararası sularda saldırıya uğrayan Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonan İspanyol aktivist Rais Rigo Seruya'nın gözaltı süresini 3 gün daha uzattığı bildirildi.

Yerel basında çıkan haberde, Seruya'nın İsrail'in güneyindeki Birüssebi (Beerşeva) kentinde mahkemeye çıkarıldığı belirtildi. Alıkonduğu sırada bir İsrailli görevliyi "ısırdığı" suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan Seruya'nın hakkındaki iddiaları reddettiği ifade edildi. Seruya'nın İsrailli gardiyanların kendisine saldırdığını dile getirdiği kaydedildi.

Öte yandan Seruya'nın avukatının mahkemede polis yetkililerine olayı kaydeden güvenlik kamerası görüntülerinin incelenip incelenmediğini sorduğu bildirildi.


Polis yetkililerin ise "güvenlik kamerası görüntülerinin ellerinde olmadığı ve incelenmediğini" kabul ettiği aktarıldı.

Mahkemenin Seruya'nın gözaltı süresini 3 gün daha uzattığı belirtildi.


Küresel Sumud Filosu


İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı. Filoya saldıran İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu’na ait 42 gemiye yasa dışı şekilde el koymuş ve gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti de alıkoyarak ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi’ne nakletmişti. Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.


