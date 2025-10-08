İsrail mahkemesi Sumud Filosu'nda yasa dışı alıkonan İspanyol aktivistin gözaltı süresini uzattı

Polis yetkililerin ise "güvenlik kamerası görüntülerinin ellerinde olmadığı ve incelenmediğini" kabul ettiği aktarıldı.

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı. Filoya saldıran İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu’na ait 42 gemiye yasa dışı şekilde el koymuş ve gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti de alıkoyarak ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi’ne nakletmişti. Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.