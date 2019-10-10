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İsrail medyası: Artık Trump'a güvenilmez

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararı İsrail medyası tarafından ihanet olarak yorumlandı. İsrail medyasındaki yorumcular bu kararın İsrail için ders niteliğinde olması gerektiğini ve İsrail'in artık Trump'a güvenmemesi gerektiğini yazdı.

Zeynep Gül Yeni Şafak
Trump'ın Suriye kararı İsrail'de derin hayal kırıklığına neden oldu.
Trump'ın Suriye kararı İsrail'de derin hayal kırıklığına neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararı İsrail'de panik havası oluşturdu. Trump'ın kararını ABD'nin Suriye'deki müttefiklerine sırtını dönmesi olarak yorumlayan İsrail medyasında, aynı şeyin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da başına gelebileceği ve İsrail'in kimseye güvenmemesi gerektiği yönünde yorumlar yer aldı.

İsrail de sırtından bıçaklanabilir

Yediot Aharonot gazetesindeki siyasi yorumcu Shimon Shiffer, Başbakan Netanyahu’nun Beyaz Saray’daki “en cana yakın başkan” olarak övdüğü Trump’ın, “sırtından bıçaklama” kararının yalnızca Kürtler için değil İsrail içinde geçerli olduğunu dile getirdi. Shiffer, Başkan Trump’ın çekilme kararının üç yıllık savaşın ardından ABD ile beraber savaşan Kürt müttefiklerinin çabalarını boşa çıkardığını belirterek, bütün kırmızı ışıkların yanması gerektiğine atıfta bulundu. Trump’ın bir kez daha uluslararası ilişkiler konusunda anlaşılmayan bir lider olduğunu vurgulayan Shiffer, Trump’ın bir süper güç liderinden beklenilen şeyler hakkında fikrinin olmadığını öne sürdü.

Artık Trump'a güvenilmez

Trump’ın Suriye’den geri çekilme kararını Netanyahu’ya bildirmediğine işaret eden Shiffer, bu durumun endişe verici olduğunu belirterek, ABD Başkanı’nın “Bu saçma sonu olmayan savaştan kurtulmanın zamanı geldi” ve "Kürtler bizimle savaştı, ancak bunu yapmaları için onlara büyük miktarda para ve ekipman ödemesi yapıldı” açıklamasına dikkati çekti. Shimon Schiffer, bu ifadelerin dikkate alınması gerektiğini söyledi. Shiffer açıklamalarına, “Bir gün kendimizi Trump’ın savaşçılarının deyimi ile kabile savaşında bulacağız. Trump, İsrail tarafından çürük bir senet haline geldi. Artık güvenilmez. İran’ın bizi kışkırtmaya devam edeceği konusunda gerçek bir endişe var, bu bizi ABD şemsiyesi olmadan Ayetullahlarla yüzleşmeye zorluyor. Gözümüzün önünde ortaya çıkan stratejik gerçeklik, tüm kartlarını Donald Trump’ın sepetine koyan Netanyahu adına bir öz hesaplama olmalı” şeklinde devam etti.

İsrail ders almalı

The Jeruselam Post gazetesinde yorumcu Herb Keinon da Trump'ın Suriye'den çekilme kararının İsrail için dikkat edilmesi gereken bir adım olduğunu, ve münferit bir olay olarak yorumlanmaması gerektiğini söyledi. İsrail'in bu karardan ders alması gerektiğini söyleyen Keinon İsrail'in İran'a karşı atılacak bir adım da arkasını ABD'ye yaslamaması gerektiğini ifade etti.

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