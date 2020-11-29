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Dünya İsrail, Mescid-i Aksaya ulaştıran tarihi merdiveni yıktı
ORTADOĞU

İsrail, Mescid-i Aksa'ya ulaştıran tarihi merdiveni yıktı

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, Eski Şehir bölgesi ve Mescid-i Aksa'ya ulaştıran tarihi bir merdiveni yıktı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Müslüman Mezarlarını Koruma Komisyonu Başkanı Mustafa Ebu Zehra, yaptığı açıklamada, işgal güçlerine bağlı belediye ekiplerinin buldozer eşliğinde Bab el-Esbat (Aslanlı) bölgesine baskın düzenlediğini ve Şehitler Mezarlığı'na çıkan merdivenleri yıktığını söyledi.

Ebu Zehra, İsrail makamlarının, bu saldırıyla Şehitler Mezarlığı arazisinde "Tevrat Bahçeleri" ismini verdikleri bir proje kurmayı hedeflediklerini belirtti.

BAE-İsrail anlaşmasının perde arkasında neler var?
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BAE-İsrail anlaşmasının perde arkasında neler var?
İsrail yönetimi ile uzun yıllardır gizli ittifak yürüten Birleşik Arap Emirlikleri, Tel Aviv'le kapalı kapılar ardında kurduğu ittifakı perde önüne taşıdı. 2010 yılından bu yana aldıkları pozisyonlarla Ortadoğu'yu kana bulayan bu iki ülke, ekonomiden sağlığa, savunmadan dış politikaya kadar her alanda ittifak kuracak. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin son yıllarda Türkiye'nin artan bölgesel etkinliğinden duyduğu rahatsızlık biliniyor. Geçtiğimiz yıl BAE ve Suud Arabistanlı mevkidaşları ile görüşen Mossad Başkanı Yossi Cohen'in 'İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye'den geliyor' sözleri hala hafızalarda. Çatışma Hattı'nın 5. bölümünde İsrail-BAE anlaşmasının perde arkasını anlattık.


Simge yapı korunmalı

  • Şehitler Mezarlığı'nın yaklaşık 4 bin metrekare alanı kapladığına işaret eden Ebu Zehra, bu alanda eski ve yeni çok sayıda kabrin yanı sıra Meçhul Asker Anıtı'nın da bulunduğu aktardı.

Ebu Zehra, Kudüslüleri, Kudüs'ün önemli, simgeleşmiş yapılarını işgalin zulmünden korumak için birlik olmaya çağırdı.

İsrail Belediyesi, merdivenin yıkılmasına ilişkin herhangi bir gerekçe açıklamadı.

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