İsrail, Mescid-i Aksa'ya ulaştıran tarihi merdiveni yıktı

BAE-İsrail anlaşmasının perde arkasında neler var?

İsrail yönetimi ile uzun yıllardır gizli ittifak yürüten Birleşik Arap Emirlikleri, Tel Aviv'le kapalı kapılar ardında kurduğu ittifakı perde önüne taşıdı. 2010 yılından bu yana aldıkları pozisyonlarla Ortadoğu'yu kana bulayan bu iki ülke, ekonomiden sağlığa, savunmadan dış politikaya kadar her alanda ittifak kuracak. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin son yıllarda Türkiye'nin artan bölgesel etkinliğinden duyduğu rahatsızlık biliniyor. Geçtiğimiz yıl BAE ve Suud Arabistanlı mevkidaşları ile görüşen Mossad Başkanı Yossi Cohen'in 'İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye'den geliyor' sözleri hala hafızalarda. Çatışma Hattı'nın 5. bölümünde İsrail-BAE anlaşmasının perde arkasını anlattık.