Terör devleti İsrail, Gazze’yi insansızlaştırma hedefi çerçevesinde bölgedeki tüm sağlık tesislerini vurmasının bedelini kendisi de ödemeye başladı. Gazze Şeridi’ndeki işgal sırasında tehlikeli bir mantar türüne yakalanan ağır yaralı bir İsrail askerinin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmesi, terör devletinde paniğe neden oldu. İsrailli sağlık yetkilileri, “hastalıkların sınırları olmadığını” belirterek bu tip enfeksiyonların tüm askerleri etkileyebileceğini, hatta İsrailli sivillere de yayılabileceği konusunda uyarı yayınladı. İsrail ambargosu nedeniyle Gazze’deki nüfusun önemli bir bölümünün temiz suya erişimi bulunmuyor.

Tedaviye direnç gösterdi

İsrail kamu yayın kuruluşu KAN’ın haberine göre, ağır uzuv yaralanması nedeniyle iki hafta önce Aşdod’daki hastaneye yaralı bir asker getirildi. İsrailli askerin gece gündüz tedavi ve bakım görmesine rağmen, yaralandıktan sonra vücudunda türeyen tedaviye dirençli bir tür mantar enfeksiyonu nedeniyle yaşamını yitirdi.

Diğer askerlerde de görüldü

Askeri tıp yetkilileri, askerin ölüm nedenini henüz belirlemezken, Gazze’den dönen yaralı askerler arasında benzer mantar enfeksiyonlarına rastlandığını doğruladı. Times of Israel gazetesine konuşan uzmanlar, ölümcül mantar enfeksiyonu vakalarının bildirilenden daha fazla olduğu konusunda uyardı. Ayrıca hastaneler tarafından, yaralı askerlerin önemli bir yüzdesinin anti-mikrobiyal dirençli enfeksiyonlara sahip olduğu bildirildi. İsrailli uzmanlar, bu tip enfeksiyonların, uygun olmayan antibiyotiklerin kullanılması ve ilaç kıtlığı nedeniyle hastaların tedavi süreçlerini tamamlayamadığı Gazze’de yıllardır büyük bir sorun olduğunu söyledi.

Hastalıkların sınırları yoktur

İşgalci ordu, askerler arasında herhangi bir bulaşıcı hastalık salgını olmadığını söylese de İsrailli sağlıkçılar Gazze’deki hastalıkların, geri dönen askerler yoluyla kısa sürede İsrail’e ulaşacağını belirtti. İsrail basınına konuşan bir uzman, “Hastalıkların sınırları yoktur. Bu durumu ciddiye almamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.







