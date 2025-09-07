Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İsrail ordusunun Batı Şeria'daki baskınlarında 17 Filistinli yaralandı

İsrail ordusunun Batı Şeria'daki baskınlarında 17 Filistinli yaralandı

08:377/09/2025, Sunday
AA
Sonraki haber
Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Tubas kentine bağlı Akabe ve Teyasir beldelerine baskın düzenlediğini, belde sakinleri ile İsrail askerleri arasında çatışmalar yaşandığını aktardı.
Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Tubas kentine bağlı Akabe ve Teyasir beldelerine baskın düzenlediğini, belde sakinleri ile İsrail askerleri arasında çatışmalar yaşandığını aktardı.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tubas kentinde düzenlediği baskınlar sırasında, çoğu gazdan etkilenme sonucu olmak üzere 17 Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada,
"İsrail güçlerinin Tubas kentinde düzenlediği baskında 17 Filistinlinin yaralandığı" belirtildi.
Bunlardan 13'ünün gazdan boğulma, 3'ünün kovalamaca sırasında düşme ve birinin de darp sonucu yaralandığı kaydedildi.

Yaralıların hastaneye sevk edilip edilmediğine ilişkin bilgi verilmedi.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Tubas kentine bağlı Akabe ve Teyasir beldelerine baskın düzenlediğini, belde sakinleri ile İsrail askerleri arasında çatışmalar yaşandığını aktardı.


Tanıklara göre ordu, baskınlarda gerçek mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Gazze’ye yönelik soykırım savaşına paralel olarak İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'daki saldırılarını yoğunlaştırdı.

Filistin verilerine göre bu süreçte en az bin 18 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı ve 19 binden fazla kişi gözaltına alındı.

İsrail, ABD desteğiyle, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de katliam, açlık, yıkım ve zorla yerinden etmeyi içeren soykırım uyguluyor, Uluslararası Adalet Divanının tüm çağrı ve emirlerini ise görmezden geliyor. Bu süre zarfında 64 bin 368 Filistinli hayatını kaybetti, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 162 bin 367 kişi yaralandı. 9 binden fazla kişi kaybolurken yüz binlerce kişi yerinden edildi. Kıtlık nedeniyle 135'i çocuk olmak üzere 382 Filistinli yaşamını yitirdi.

#Filistin
#İsrail
#Batı Şeria
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu saat kaçta başlayacak ve bitecek?