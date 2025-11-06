İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'ın güneyinde eğitime 1 gün ara verildi

Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'deki bazı özel okullar İsrail'in düzenlediği hava saldırıları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Lübnan Üniversitesi, yarın yapılacak sınavların 11 Kasım'a ertelendiğini ifade etti.
Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetindeki özel okullar, İsrail'in ateşkese rağmen düzenlediği hava saldırıları nedeniyle yarın eğitime ara verildiğini açıkladı.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Nebatiye'deki özel okullar, İsrail'in güneydeki hava saldırıları nedeniyle yarın derslerin askıya aldığını duyurdu.
Lübnan Üniversitesi'ne bağlı Fen Fakültesi Müdürü Vesim Rammal da Nebatiye'de yarın yapılması planlanan sınavların 11 Kasım'a ertelendiğini açıkladı.
İsrail ordusu, gün içinde, Lübnan'ın güneyindeki Et-Taybe, Tayr Debba, Aita Cebel, Zevtar eş-Şarkiyye ve Kefer Dunin beldelerine hava saldırıları düzenlemişti.
Ateşkes anlaşması ve İsrail'in ihlalleri
İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.
Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.
İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.