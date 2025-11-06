Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'ın güneyinde eğitime 1 gün ara verildi

İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'ın güneyinde eğitime 1 gün ara verildi

23:026/11/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Nebatiye'de eğitime ara verildi
Nebatiye'de eğitime ara verildi

Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'deki bazı özel okullar İsrail'in düzenlediği hava saldırıları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Lübnan Üniversitesi, yarın yapılacak sınavların 11 Kasım'a ertelendiğini ifade etti.

Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetindeki özel okullar, İsrail'in ateşkese rağmen düzenlediği hava saldırıları nedeniyle yarın eğitime ara verildiğini açıkladı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Nebatiye'deki özel okullar, İsrail'in güneydeki hava saldırıları nedeniyle yarın derslerin askıya aldığını duyurdu.

Lübnan Üniversitesi'ne bağlı Fen Fakültesi Müdürü Vesim Rammal da Nebatiye'de yarın yapılması planlanan sınavların 11 Kasım'a ertelendiğini açıkladı.

İsrail ordusu, gün içinde, Lübnan'ın güneyindeki Et-Taybe, Tayr Debba, Aita Cebel, Zevtar eş-Şarkiyye ve Kefer Dunin beldelerine hava saldırıları düzenlemişti.

Ateşkes anlaşması ve İsrail'in ihlalleri

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.



#Lübnan
#Eğitim
#İsrail
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
7 Kasım 2025 Cuma namazı saati: İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilde cuma namazı saat kaçta? Diyanet cuma namazı vakitleri