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Dünya

İsrail savaş uçakları Gazze'ye saldırdı: En az 5 Filistinli katledildi

İsrail güçleri, Gazze kent merkezinin doğusuna saldırı düzenledi. En az 5 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

08:47 - 26/07/2024 Cuma
Güncelleme: 08:48 - 26/07/2024 Cuma
AA
Gazze'de enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildiriliyor.
Gazze'de enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

İsrail savaş uçakları Gazze kent merkezinin doğusundaki Sahabe Mahallesi'nde iki evi bombaladı.


Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, biri Elbenna ailesine ait iki eve düzenlenen saldırıda en az 5 Filistinli öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.


İsrail savaş uçaklarının, Gazze kentinin doğusunda bulunan Ed-Durc Mahallesi'ndeki bir evi bombalaması sonucu ise aralarında kadın ve çocukların da olduğu en az 6 kişi yaralandı.


İsrail, Gazze Şeridi'nin merkezindeki El-Miğraka bölgesinde ise birçok binayı patlatıcılarla havaya uçurdu.



Gazze'deki halk da sivil savunma ekiplerinin yardımıyla İsrail'in, Han Yunus kentinin doğusundaki Beni Süheyla beldesinde bombaladığı evlerin enkazından çok sayıda kişinin cansız bedenini çıkardı.

Gazze'de can kaybı 40 bin sınırına ulaştı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 175 Filistinli öldü, 90 bin 403 kişi yaralandı.


Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.


Gazze Kasabı 'Netanyahu'nun ABD Kongresindeki konuşması yalan ve çelişkili!

Gazze Kasabı Binyamin Netanyahu, ABD Kongresinde yaptığı konuşmada, 7 Ekim 2023'ten bu yana 40 bine yakın kişinin İsrail saldırılarında öldürüldüğü Gazze Şeridi'nin Refah kentinde "neredeyse hiç sivil öldürmediklerini" savunarak, 9 aydır dünyanın gözü önünde yaşanan katliamı örtbas etmeye çalıştı. Netanyahu, İsrail'de 100 bini aşkın İsraillinin katıldığı haftalık hükümet karşıtı protestolara rağmen, konuşması sırasında Kongre binası dışındaki protestocuları "İran'ın kullanışlı aptalları" olmakla suçladı. Ayrıca, Uluslararası Adalet Divanında "soykırım" suçlamasıyla yargılanan İsrail'e karşı Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından alınan kararların ise Gazze'deki saldırılarında İsrail'in "elini kelepçelemeye çalıştığını" iddia etti.


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