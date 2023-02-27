İsrail 'terör suçluları' için idam cezası tasarısını onayladı

İsrail Meclisi
İsrail'de Yasamadan Sorumlu Bakanlık Komitesi, İsrail'de "terör suçluları" için idam cezası getiren yasa tasarısına onay verdi.
İsrail basını, haberlerinde idam cezasına ilişkin yasa teklifinin sadece İsraillilere yönelik terör saldırıları için uygulanacağına, Filistinlilere yönelik terör saldırılarını ise kapsamayacağına dikkati çekti.
Netanyahu'nun, Itamar Ben-Gvir'in partisi Yahudi Gücü ile yaptığı koalisyon anlaşmalarında, terör suçlarına idam cezası getirilmesi konusu da yer almıştı.