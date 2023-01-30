İsrail vahşete doymuyor: Elektrikli sandalye ile idam cezası

Son bir aydır gerginliğin hiç dinmediği Filistin topraklarında işgalci İsrail'in Güvenlik Bakanı Itimar Ben-Gvir bir vahşet kararına daha imza attı. Cenin kampında dokuz Filistinlinin şehit edilmesiyle yükselen tansiyon, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bir sinagoga düzenlenen saldırıda yedi İsraillinin hayatını kaybetmesiyle yeni bir boyut kazanmıştı. Ben-Gvir bugün yaptığı konuşmada, Filistinlilere elektrikli sandalye ile idam cezası verilmesini sağlayacağına söz verdi.