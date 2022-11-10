İsrail ve BAE'nin yeni dönemi: Netanyahu açıkladı

İsrail'de geçen hafta yapılan erken genel seçimlerden galip çıkan eski Başbakan Binyamin Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile ilişkileri daha da güçlendirme konusunda anlaştıklarını belirtti.

Telegram hesabından yaptığı paylaşımda Netanyahu, Al Nahyan ile telefonda görüştüğünü aktardı.

Netanyahu, "Şimdi dostum BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştüm ve birlikte vardığımız tarihi barış anlaşmasının ardından ilişkileri daha da güçlendirme konusunda anlaştık." ifadelerini kullandı.

Al Nahyan, Netanyahu'yu BAE'ye davet etti

Netanyahu ayrıca, şunları kaydetti:

"Şeyh Bin Zayid beni ülkesine davet etti. Kendisine aramızdaki mükemmel ilişki ve görüşme için teşekkür ediyorum."

İsrail, 2020'de BAE, Bahreyn, Fas ve ardından Sudan ile ilişkileri normalleştirme anlaşmaları imzalamıştı.

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İsrail ile BAE, Netanyahu'nun Başbakan olduğu 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

Netanyahu'nun muhalefette olduğu Haziran 2021'de göreve gelen hükümet de Abu Dabi ile ilişkileri ilerletme yönünde adımlar atmıştı.

Son yıllarda erken seçim ve koalisyon krizi sarmalına giren İsrail'de son olarak 1 Kasım'da yapılan erken genel seçimlerde eski Başbakan ve muhalefet lideri Netanyahu'nun başını çektiği sağ blok 120 sandalyeli Meclise 64 milletvekili göndererek açık bir zafer kazanmıştı.

DÜŞÜNCE GÜNLÜĞÜ İsrail’de yeniden Netanyahu dönemi

FOTOĞRAF 12 İsrailin Filistin topraklarını işgaline karşı verdiği mücadeleyi Elimde bir zeytin dalı ile bir özgürlük savaşçısının silahını taşıyorum şeklinde tanımlayan Filistinin efsane lideri Yasir Arafatın vefatının üzerinden 18 yıl geçti ki Filistin Devlet Başkanı ve Filistin Kurtuluşu Örgütü (FKÖ) ile El Fetihin efsanevi lideri Yasir Arafatın ölümünün 18inci yıl dönümü dolayısıyla Gazze Şeridinde anma programı düzenlendi.Gazzenin batısındaki Kuteybe alanında düzenlenen ve binlerce Filistinlinin katıldığı gösteriyi Fetih Hareketi organize etti.Arafatın ölüm yıl dönümünde düzenlenen gösteriye katılan Filistinliler, Arafat ve Fetih Hareketi bayrakları taşıyarak, Filistin birliğine ulaşılması çağrısında bulunan sloganlar attı.Gösteri sırasında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Fetih Hareketi Yüksek Yönetim Heyeti Üyesi İmad el-Aga, Arafatın ölüm yıl dönümünün Filistin birliği için çalışmak adına yeniden canlanmanın bir fırsatı olduğunu söyledi.Aga, tüm Filistinli grupların, Arafatın ve arkadaşlarının başlattığı yolu tamamlamaya hazır olduklarını ifade etmek için anma törenine katıldığını kaydetti.Filistin direnişinin en önemli sembollerinden kabul edilen Filistinin ilk Devlet Başkanı Arafat, 11 Kasım 2004te Fransada hayatını kaybetmişti. Arafatın ölüm yıl dönümünde düzenlenen gösteriye katılan Filistinliler, Arafat ve Fetih Hareketi bayrakları taşıyarak, Filistin birliğine ulaşılması çağrısında bulunan sloganlar attı. Hayatı boyunca Filistinin özgürlüğü için mücadele eden Yasir Arafat, vefatının üzerinden 18 yıl geçse de Filistin davasının en önemli simgesi olmaya devam ediyor. Yıllarca bölgenin en etkin liderlerinden olan Arafat, ölümünün 18inci yılında Arap ülkelerinin peş peşe İsrail ile ilişkileri normalleştirdiği, Filistin davasının Arap-İslam dünyasının merkezi davasından çıktığı bir atmosferde anılıyor. Filistinlilerin daha çok Ebu Ammar olarak isimlendirdikleri Arafat, Filistin atkısı kufiye ve askeri üniformasıyla devrimci bir karakter ortaya koyarak, bağımsız Filistin mücadelesi için farklı yollar benimsedi. Başta bağımsızlığın yolunun silahlı mücadeleden geçtiğine inanan Arafat, 1990’lı yıllardan itibaren ise diyalog yolunu seçti. Attığı adımlar ve izlediği yol, bazı Filistinli gruplar tarafından eleştirilse de Arafat, Filistin davasının dünya kamuoyunda gündeme gelmesinde önemli rol oynadı ve Filistin ulus kimliğinin oluşmasına büyük katkı sağladı. Bugün yediden yetmişe her yaşta insan, unutulmaz isim Yaser Arafattı anmak için meydanlara koştu. Yaser Arafatı anma programından görüntüler. Yaser Arafatı anma programından görüntüler. Yaser Arafatı anma programından görüntüler. Gazze'de 'Elinde bir zeytin dalı ile bir özgürlük savaşçısı silahını taşıyan' Yaser Arafat'ı andılar Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 11 Kasım 2004'te hayatını kaybeden Filistin'in eski Devlet Başkanı Arafat'ın ölümünün 18. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Gazze'nin orta kesimindeki El-Ketibe Meydanında düzenlenen törene katılanlar, Filistin ve Fetih Hareketi bayrakları ile Arafat'ın posterlerini taşıdı.

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