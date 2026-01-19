İsrail'de manşetler: "Bu Türkiye'nin tam zaferidir!"

Toplantıda gerilim yaşandığını bildiren Knesset muhabiri Amiel Yerahhi, çok sayıda bakanın Gazze’de "Barış Konseyi" kurulmasını güvenlik açısından "sorumsuz bir adım" olarak nitelendirdiğini, bazı bakanların ise toplantıdan hayal kırıklığıyla ayrıldığını ifade etti. Konuya yakın bir kaynak, Başbakan’ın sert açıklamasının ABD ile koordine edildiğini ve Beyaz Saray’dan yanıt gelmemesinin tesadüf olmadığını kaydetti. Netanyahu’nun bakanları yatıştırmak amacıyla Trump’tan aldığı güvenceleri paylaştığı aktarıldı.